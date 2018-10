Le 3e lien de la pensée magique

Inquiet, l’ex-député fédéral Louis Duclos entend se battre contre l’aménagement d’un troisième lien à l’est, un projet tout à fait inopportun, qui risque selon lui de dénaturer l’île d’Orléans. Il réclame l’intervention des élus de la région, qui doivent s’y opposer.

Résident de l’île d’Orléans depuis 41 ans, M. Duclos y a déménagé ses pénates alors qu’il était député libéral de Montmorency-Orléans, poste qu’il a occupé de 1974 à 1984.

« J’habitais à Sainte-Foy et les gens me disaient : tu devrais déménager dans le comté, alors j’ai choisi l’île et c’est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie », dit cet ex-politicien, qui n’a pas hésité à se prononcer, en 1982, contre le rapatriement unilatéral de la constitution canadienne, contre son parti et son chef, Pierre Elliott Trudeau.

Tombé littéralement amoureux des lieux, où je suis allée à sa rencontre, M. Duclos ne peut s’imaginer qu’un premier ministre, ou des élus de la région de Québec, puissent même envisager l’aménagement d’un troisième lien, sous forme de pont ou tunnel, pour lequel l’île d’Orléans servirait en quelque sorte de tremplin.

Il regarde aller ce dossier avec inquiétude, car même si comme bien des gens, il ne croit pas que ce projet insensé verra le jour, il y a lieu de réagir. « C’est quand même un des éléments centraux du programme de François Legault dans la région. Il faudrait qu’on réfléchisse, car ce projet est contre-productif », déplore M. Duclos, qui s’était également opposé au projet de port méthanier Rabaska, il y a plus de 10 ans, par crainte de voir l’île d’Orléans en pâtir.

Encore plus de congestion

Le politicien dans l’âme invite François Legault à venir se promener le matin sur l’autoroute Félix-Leclerc à partir de Beauport et jusqu’à l’autoroute Robert-Bourassa, où la congestion est déjà très présente toute la semaine, et ce, dès les premières heures. Il l’enjoint aussi à emprunter l’autoroute Dufferin-Montmorency entre le boulevard Henri-Bourassa et l’avenue Honoré-Mercier, qui ressemble déjà à un stationnement aux heures de pointe.

« J’aimerais bien qu’il m’explique comment le fait d’ajouter des milliers de véhicules qui emprunteraient un troisième lien dans l’est à partir de la Rive-Sud, et vice versa, viendrait aider à la congestion. Ce serait l’enfer », dit-il, ajoutant que ce sont les gens de Beauport, de la Côte-de-Beaupré et de l’île d’Orléans qui en souffriraient.

M. Duclos déplore que les élus de l’île ne se soient pas davantage fait entendre dans ce dossier, tout comme les élus de la Rive-Nord, dont les citoyens n’en tireraient aucun bénéfice, bien au contraire. « Où est la cohérence ? » questionne-t-il.

Courage

Dans un livre paru cette année et qui s’intitule L’idéologie du hasard, retour sur la question nationale, le nouveau député caquiste de Montmorency, Jean-François Simard, affirme que Louis Duclos, pour qui il a milité lors de sa dernière campagne électorale en 1984, aura fait preuve de beaucoup de courage, en votant contre le rapatriement de la constitution.

« Maintenant, lance M. Duclos, c’est à moi de lui demander de faire preuve de courage en s’opposant à ce projet. J’espère que Jean-François va faire entendre sa voix et défendre l’île d’Orléans qu’habitent ses parents. »