Voici pourquoi les maquilleurs utilisent deux mascaras pour avoir un regard de feu

C’est un secret (trop) bien gardé, mais les maquilleurs professionnels utilisent souvent plus d’un mascara pour obtenir des effets que l'on ne peut réaliser avec un seul tube.

On mélange les différentes brosses, textures et couleurs. Tout est permis! Mais pourquoi et quels sont les effets?

Deux mascaras pour un effet recourbé

Pour une courbe qui tient toute la journée, Mally Roncal, qui travaille entre autres avec RuPaul, conseille de commencer par d'abord recourber les cils.

On le fait en pressant doucement les cils, de la base vers l’extérieur, au lieu de les pincer fort sans bouger au même endroit.

Ensuite, Mally conseille d'appliquer une couche de mascara à l’épreuve de l’eau avant son mascara préféré!

Essayez le mascara Super Sizer à l'épreuve de l'eau de Covergirl (7 $, amazon.ca)

Deux mascaras pour la tenue

Le mascara waterproof n'est pas juste pour la plage ou pour faire tenir la courbe. Si vous avez tendance à avoir un cerne noir sous les yeux à la fin de la journée, il y a une solution!

Appliquez votre mascara préféré en haut et un autre à l’épreuve de l’eau sur les cils du bas! C’est souvent de là que vient le problème.

Deux pour illuminer

Pati Dubroff, la maquilleuse de Margot Robbie et Dakota Johnson, aime mélanger les teintes de mascara.

Par exemple, pour ceux qui ont déjà les cils longs, elle opte pour un mascara noir en haut et brun en bas. De cette façon, on évite l’effet «pattes d’araignée».

Pour les mascaras colorés, on aime les Worth the Hype de Nyx (10 $, nyxcosmetics.ca)

Pour illuminer le regard, elle commence par une couche de mascara noir, puis ajoute une couche de bourgogne à la base. C’est surtout magnifique sur les yeux verts!

Amusez-vous avec vos mascaras et vous trouverez votre duo idéal!

