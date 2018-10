Les 10 accessoires automobiles les plus vendus sur Amazon

Les mécaniciens du dimanche savent que s’équiper en outils pour la mécanique automobile est dispendieux.

Un simple ensemble de clés anglaises peut facilement dépasser la centaine de dollars! Dans cet ordre d’idées, l’équipe du Guide de l’auto a pensé vous partager les 10 items les plus vendus de la section automobile du populaire site d’achat en ligne Amazon. C’est parti!

10. Activateur des capteurs de pression des pneus

La grande majorité des voitures récentes sont équipées d’un capteur de pression disposé à chaque roue. Quoique très pratiques pour déceler les pertes de pression, ces capteurs nécessitent d’être réinitialisés lorsque vous changez vos pneus ou en faites la permutation. Cet outil permet de réinitialiser chaque capteur en moins de 30 secondes par pneu.

9. Bouchon de vidange

Cet article semble intéresser grandement les consommateurs d’Amazon. Il est recherché tant pour les campeurs qui doivent brancher leur VR à une ligne d’eau que ceux qui désirent laver leur voiture à l’aide d’un compresseur. De plus, il est conçu pour spécialement pour l’hibernation!

8. Compresseur à air portatif

Ce compresseur est conçu de manière à répondre à plusieurs situations. On peut l’utiliser tant pour gonfler un ballon de jeu qu’un pneu de voiture ou de bicyclette. Il peut être affiché en quatre unités de mesure et il est équipé d’une lampe de poche intégrée.

7. Lumières à DEL pour l’intérieur de votre voiture

Cet ensemble de 10 lumières DEL conçues spécialement pour éclairer l’intérieur d’une voiture est accompagné d’une garantie d’un an! Il convient à pratiquement tous les réceptacles disposés de part et d’autre de votre véhicule, que ce soit dans votre coffre ou bien dans l’habitacle.

6. Tapis d’hiver

Navré d’être rabat-joie, mais l’hiver arrive à grands pas et il faudra bien s’y faire! Alors si vous n’êtes toujours pas équipé en tapis d’hiver, saisissez l’occasion. Cet ensemble de tapis toutes saisons est offert en trois différentes couleurs et il comprend trois morceaux pour une meilleure protection de votre tapis.

5. Lingettes en microfibre

Cet ensemble de 3 lingettes en microfibre offrira une magnifique mise en plis à votre voiture. Chaque petite serviette mesure 16’’X 24’ ’. Elles sont fabriquées à 90% de polyester et à 10% de polyamide, et elles peuvent absorber jusqu’à huit fois leur poids. Fini les traces bariolées!

4. Lecteur de problèmes mécaniques

Le lecteur de problèmes mécaniques BlueDriver met une base de données à disposition des mécaniciens amateurs et professionnels. Le principe est simple. En indiquant quelques données sur votre véhicule et votre problème, on vous propose quelques pistes de solution approuvées par des ingénieurs et on vous explique comment les réparer. Plus besoin de passer des heures sur YouTube!

3. Détecteur de diagnostic mécanique

Ce détecteur détermine rapidement la ou les causes de l’activation d’une lumière de défectuosité dans le tableau de bord de votre véhicule. Vous n’avez qu’à brancher le terminal à l’un des ports OBD2 et le tour est joué. Une fois le problème détecté, on vous indique le code d’erreur ainsi que la manière de le régler. Le fabricant offre également une garantie de trois ans.

2. Diagnostic mécanique Bluetooth

Vendu à une fraction du prix des lecteurs précédents, celui-ci offre à l’aide d’une application mobile la possibilité de diagnostiquer des problèmes mécaniques sur des voitures construites jusqu’à 1998 au Canada et 1996 aux États-Unis! Par le biais d’un tableau de bord, il est également possible de lire plusieurs données en temps réel telles que le régime moteur, la température de votre huile, les performances de votre turbo et bien plus!

1. Ensemble de serviettes en microfibre

Tout comme les lingettes présentées en 5e position de ce palmarès des items les plus vendus sur le site d’Amazon, ces serviettes permettent un lavage efficace et sans tache. Cet ensemble est offert dans un paquet de 3 ou de 12 lingettes de taille 16’’ X 16’’ et il est aussi efficace sur une carrosserie qu’un tableau de bord.