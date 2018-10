Les Bengals l’échappent encore

Pendant quelques secondes, les Bengals ont laissé croire qu’ils étaient enfin parvenus à chasser leur déprimante allergie aux gros matchs. Puis, les Steelers les ont extirpés douloureusement de leur rêve pour les ramener à la cruelle réalité.

Les Bengals ont perdu 28-21 alors qu’ils venaient à peine de prendre les devants 21-20 sur une poussée offensive savamment orchestrée par Andy Dalton à la fin du quatrième quart. Neuf jeux, 75 verges, 2 min 14 s et un touché au sol de Joe Mixon semblaient suffisants.

Les Bengals n’avaient besoin que d’arrêter les Steelers une toute dernière fois. Mais comme d’habitude, c’était trop demander. Ben Roethlisberger et Antonio Brown leur ont scié les jambes sur le touché final avec 10 secondes à jouer. Pour les tigrés, c’est devenu la routine, le jour de la marmotte, une inévitable fatalité.

Favoris déchus

Pourtant, les Bengals n’avaient aucune excuse, cette fois-ci. Depuis le début de la saison, les Steelers jouaient de manière chancelante, se retrouvant par surcroît au cœur de quelques mélodrames.

La troupe de Cincinnati, elle, s’amenait dans son stade avec un dossier de 4-1, au sommet de la division Nord, avec une offensive de feu et une défensive qui venait d’inscrire deux touchés il y a une semaine.

Pour une sixième fois durant l’ère Marvin Lewis face à Pittsburgh, les Bengals amorçaient la rencontre comme favoris. Et pour la sixième fois, ils ont fait patate.

Les Steelers ont battu leurs rivaux de division pour une 10e fois à leurs 11 derniers duels. Quand on dit que les Bengals, même quand ils regagnent le respect de tous, trouvent constamment le moyen de perdre les gros matchs...

Une bonne équipe

Il semble clair depuis longtemps que Lewis, en poste depuis 2003, n’arrive jamais à préparer ses hommes adéquatement pour ce genre de situation, peu importe le type d’effectifs qu’il a sous la main.

Il ne faudrait pas enlever le mérite aux Steelers, qui ont disputé un match physique avec des formations souvent à l’ancienne, impliquant trois ailiers rapprochés ou un centre-arrière, pour s’assurer d’ouvrir des brèches à James Conner (111 verges au sol, deux touchés, 5,8 verges par portée).

Roethlisberger, maintenant auteur d’une fiche de 15-2 en carrière au domicile des Bengals, s’est montré intraitable avec 369 verges de gains.

Sauf que toute la journée, il a eu le beau jeu, n’étant victime d’aucun sac du quart. La ligne défensive, qui s’avère l’une des forces des Bengals habituellement, a été complètement maîtrisée.

Après le match, certains joueurs des Bengals ont affirmé qu’ils formaient la meilleure équipe, mais qu’ils s’étaient tirés dans le pied collectivement.

Peut-être bien que oui, mais le pleurnichage ne mènera à rien. Malgré la défaite, les Bengals demeurent un club qui a tous les atouts pour se ressaisir et s’imposer.

Cependant, sous le gant de velours de Marvin Lewis, ils continuent trop souvent de se défiler quand ça chauffe dans la cuisine.

Gagnants

Matt Ryan

Dans un match que les Falcons n’avaient absolument pas le droit de perdre, Matt Ryan a poursuivi son étincelante saison avec 354 verges et trois passes de touché. Le tout, sans support du jeu au sol.

Josh Norman

Le demi de coin des Redskins a joué un rôle clé dans la victoire des siens face à son ancienne équipe en forçant un échappé et en réalisant sa première interception depuis décembre 2016. Et dire qu’il a passé du temps sur le banc la semaine passée !

Adam Thielen

Six matchs cette saison, six matchs de plus de 100 verges pour Thielen ! Le receveur des Vikings est le deuxième seulement dans l’histoire et le seul dans l’ère du Super Bowl à connaître un tel départ canon.

Les Ravens

La défensive des Ravens a sorti les crocs face aux Titans avec 11 sacs du quart, ce qui s’avère un record de franchise. Il faut le faire quand même ! Onze sacs, c’est plus que le nombre de passes complétées (10) par leur martyre, Marcus Mariota.

Todd Gurley

Il y a les 208 verges au sol, mais aussi les deux touchés. Gurley est tout simplement une machine à touchés cette saison avec 11. Après six matchs, c’est le plus haut total depuis 2005 (Shaun Alexander).

Perdants

Les Bears

Par où commencer ? Par le fait qu’ils ont concédé 380 verges et trois touchés à Brock Osweiler ? Par le fait qu’ils n’ont pas profité d’un échappé des Dolphins à une verge des buts en prolongation ? Par le fait qu’ils ont joué pour le botté en surtemps ?

Les Bills

Les Bills ont perdu les services de leur quart-arrière recrue Josh Allen. Après un début encourageant en relève, l’immonde Nathan Peterman a donné la victoire aux Texans avec une interception ramenée dans la zone des buts. Cet individu louche a toujours un emploi...

Andrew Luck

On comprend que certains jours, Andrew Luck se sente bien seul chez les Colts. Mais le quart-arrière qui a maintes fois été au cœur de coûteux revirements a ajouté trois interceptions à sa fiche. Ça arrive trop souvent.

Les Jaguars

Voilà maintenant deux semaines de suite que la défensive se fait dévorer tout rond. C’est bien beau de blâmer Blake Bortles, mais il est loin d’être le seul qui doive se regarder dans le miroir. Face aux Cowboys, à peu près toute l’équipe aurait préféré une soirée Tupperware.

Bradley McDougald

Difficile de dire qui est le plus stupide entre le maraudeur des Seahawks, Bradley McDougald, qui s’est permis un flagrant coup à la tête du receveur Amari Cooper, ou les officiels qui ont jugé que ça ne valait pas un mouchoir.