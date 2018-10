Les Falcons privés de Devonta Freeman et de Matt Bryant

Les Falcons d’Atlanta ne pourront miser sur le porteur de ballon Devonta Freeman et le botteur Matt Bryant au cours de leur affrontement du 22 octobre contre les Giants de New York.

L’entraîneur-chef Dan Quinn a confirmé le tout lundi au site internet de l'organisation.

Freeman ratera une cinquième partie en 2018 en raison des blessures. Le demi de 26 ans est touché au pied et a été à l’écart à cause d'un problème au genou plus tôt dans la saison. En seulement 14 courses cette année, Freeman a amassé 68 verges.

Pour sa part, Bryant a subi une blessure à la cuisse droite en réussissant un placement de 57 verges dans la victoire de 34-29 des Falcons contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.