Les experts médico-légaux tentent déjà depuis plusieurs jours d’identifier les deux personnes qui sont mortes dans le véhicule retrouvé incendié, mercredi dernier, à Trois-Rivières à environ 35 kilomètres de l’endroit où a été retrouvé le corps d’Ophélie Martin-Cyr.

Or, même si les jours passent, le consultant en anthropologie judiciaire Guy Gauthier se dit assuré qu’on trouvera des indices permettant d’identifier formellement les victimes.

«Je ne suis pas du tout inquiet parce que si on regarde dans le cas de Lac-Mégantic on a réussi à identifier 42 victimes [...] alors que cette fois on parle de corps retrouvés dans une voiture; c’est une température qui est nettement inférieure à ce qu’on a connu dans le cas de Lac-Mégantic», a expliqué M. Gauthier en entrevue au Québec Matin, sur les ondes de LCN.

«Derrière l’oreille, vous avez un petit bout d’os qui peut aller jusqu’à 1400 degrés. [...] C’est sûr et certain qu’on va utiliser le dossier dentaire de la personne, on va prélever de l’ADN chez les membres de sa famille et on va le comparer avec l’ADN de la victime», ajoute l’expert.

Hier, la très réputée anthropologue judiciaire Renée Kosalka, appelée en renfort de Toronto, s’est rendue sur les lieux pour prêter main-forte aux experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

«L’anthropologue judiciaire va s’occuper de l’analyse des corps durs comme les os et le squelette comme tel. Il va commencer par laisser les os refroidir, les nettoyer, les laver à l’eau chaude, les tremper dans une solution d’acide, les immerger dans une autre solution, on va identifier la victime et on va regarder s’il y a des traces de traumatisme sur les os qui pourraient expliquer le décès», poursuit Guy Gauthier, expliquant que les os peuvent révéler «énormément» d’informations.

«Est-ce que la personne a été étranglée avant son décès, par exemple? Est-ce que la personne est morte d’asphyxie? Est-ce qu’elle était déjà morte avant l’incendie?»

Guy Gauthier s’attend à ce que les expertises permettent d’en arriver à des résultats d’ici environ un mois.

Depuis samedi, certaines informations laissent entendre que l’une des victimes dans le véhicule pourrait être l’entrepreneur Steve Lamy, 50 ans, dont les proches n’ont pas eu de nouvelles depuis maintenant une semaine.

La Sûreté du Québec estime que cette scène de crime pourrait être liée à celle où a été retrouvée la jeune Ophélie Martin-Cyr, 19 ans.