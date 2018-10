L’hommage national à Lise Payette aura lieu samedi

QUÉBEC | L’hommage national à la mémoire de Lise Payette se tiendra samedi, a annoncé le gouvernement du Québec, lundi.

La cérémonie aura lieu à 15 h en présence des membres de la famille et des dignitaires au cinéma Impérial, au centre-ville de Montréal. Des places en nombre limité seront disponibles pour le public.

Les personnes qui le désirent pourront également offrir leurs condoléances à la famille et signer le registre de condoléances de 8 h 30 à 12 h, à l’hôtel de ville de Montréal.

L’annonce du décès de l’ancienne ministre péquiste, auteure et animatrice avait provoqué une onde de choc et suscité beaucoup de commentaires élogieux de la classe politique et de personnalités publiques. Dès lors, le premier ministre Philippe Couillard avait confirmé qu’elle aurait droit à un hommage national.

Mme Payette s’est éteinte chez elle, le 5 septembre dernier, à l’âge de 87 ans. Elle a été inhumée jeudi dernier au cimetière Côte-des-Neiges dans la plus stricte intimité comme elle le souhaitait, a indiqué sa famille, vendredi.