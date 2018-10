Media Ranch et Québecor Contenu lancent un incubateur de concepts télévisuels

MONTRÉAL – La maison de production Media Ranch et Québecor Contenu sont à la recherche de créateurs afin de les aider à développer de nouveaux concepts et formats télévisuels.

Ce nouvel incubateur de projets, baptisé L'Écurie, recrutera entre six et huit créateurs qui devront être disponibles au moins 25 heures par mois, de janvier à juin 2019. Les personnes retenues recevront un encadrement en développement et rédaction, ainsi que du mentorat, pour développer «une nouvelle expertise locale en matière de création, de commercialisation et de mise en marché de formats télévisuels exportables», a expliqué Media Ranch par communiqué.

Le matériel créé par L'Écurie devra répondre aux besoins des plateformes du Groupe TVA, ainsi que du marché international.

Québecor Contenu financera le tournage d'une preuve de concept de l'un des projets développés par L'Écurie. Media Ranch assurera ensuite sa production et sa distribution internationale.

«On veut que le prochain format "blockbuster" international provienne du Québec [...]. Nous avons bien hâte de démarrer cet incubateur, pour former et faire découvrir de nouveaux talents québécois sur la scène mondiale», a expliqué la présidente de Media Ranch, Sophie Ferron

Les créateurs intéressés par cette aventure pourront soumettre leur candidature du 10 novembre au 1er décembre. Tous les détails sont disponibles à l'adresse mediaranch.tv.