Pari réussi pour le Marathon SSQ

Foule record, athlètes satisfaits et commerçants enthousiastes : le pari d’un marathon 100 % Québec semblait gagné, dimanche, même si l’engouement ne s’est pas manifesté de la même façon dans tous les quartiers traversés par le nouveau trajet.

Les responsables de l’événement jouaient gros, alors que le budget a été significativement revu à la hausse pour atteindre environ 3,5 millions de dollars. Nouveaux parcours, nouvelles dates : les nouveautés étaient sans précédent dans l’histoire du marathon.

Les résultats étaient perceptibles sur le terrain. En corrélation avec une augmentation de plus de 30 % des inscriptions, un nombre record de spectateurs se sont également déplacés.

« Je n’ai jamais vu autant de spectateurs et le monde me le disait aussi. Je remercie ceux qui étaient aux abords du parcours. Les gens sont sortis, alors notre appel a marché », s’est félicitée la vice-présidente du promoteur Gestev, Chantal Lachance.

Les athlètes étaient dans l’ensemble heureux du tracé qui sillonne les grands attraits de la capitale en Basse-Ville comme en Haute-Ville, bien que de l’avis général, le niveau de difficulté a été sensiblement relevé cette année.

Retombées inégales

L’objectif de faire du marathon un moteur économique paraît cependant à demi rempli alors que la foule était surtout concentrée dans le secteur de la ligne d’arrivée sur Grande-Allée.

« Ça nous a apporté un très bel achalandage », se réjouissait Martin Guay, du restaurant Cosmos, où la salle de 186 places a affiché complet une bonne partie de l’avant-midi.

À un kilomètre de là, sur l’avenue Cartier, le Café Krieghoff rapportait plutôt une affluence normale, sinon un peu à la baisse malgré la présence de plusieurs curieux près du parcours. Même son de cloche sur la 3e Avenue, dans Limoilou, où la Société de développement commercial (SDC) évoquait un achalandage modeste.

« On a compris aussi que c’était un événement qui, au fil du temps, va attirer des gens d’un peu partout et donner une belle visibilité. On encourage ça et on n’est pas déçus », a affirmé son directeur général Sébastien Chamberland.

Événement-signature

Le renouveau apporté au marathon et l’espoir d’en faire un événement-signature sont d’ailleurs applaudis par les commerçants.

Avec 20 pays représentés au marathon, l’Association hôtelière de Québec se dit pour sa part comblée et évalue le taux d’occupation des établissements à 80 % durant le week-end.

Par ailleurs, malgré de nombreuses entraves routières, la circulation est demeurée fluide durant toute la durée de l’événement au centre-ville de Québec. « Les gens ont bien entendu le message et ont prévu leurs déplacements », a mentionné Rose-Marie Ayotte, porte-parole de la Ville.

Avec près de 200 appels dans la journée de dimanche uniquement, les responsables de la ligne d’information « 3-1-1 » n’ont pas chômé.

La Ville dénombre deux plaintes formelles relativement au bruit en marge du parcours. Les commentaires des citoyens seront pris en compte pour la prochaine édition.