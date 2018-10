Peine de 15 ans réclamée pour un riche trafiquant

Un supposé millionnaire de l’immobilier qui a importé 94 kilos de cocaïne au Québec avec l’aide d’une douanière et d’une ex-militaire pourrait se retrouver au pénitencier pour 15 ans.

C’est la peine exemplaire d’incarcération que la poursuite a demandé au tribunal d’imposer à Soninder Dhingra, lundi, à Montréal.

L’homme de 45 ans a non seulement importé plus de 4 millions $ en cocaïne, mais son clan s’est également fait saisir 15 kilos de crystal meth à l’automne 2013, selon ce qu’a relaté Me Eric Poudrier.

La police n’avait jamais saisi autant de crystal meth — cette drogue de synthèse associée à la populaire série télé Breaking Bad — à Montréal avant de frapper l’organisation de Dhingra.

Ses maîtresses

Le trafiquant du quartier de l’île Bizard, qui se serait vanté durant l’enquête d’être millionnaire grâce aux investissements immobiliers de sa famille en Inde, avait été qualifié de « gentleman » par une agente double qui a tenté de le piéger.

Adepte de culturisme, Dhingra entretenait des relations intimes avec deux de ses complices : une ancienne membre des Forces armées canadienne devenue masseuse et une douanière de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Le trafiquant surnommé Sonny était devenu leur amant à l’époque où sa propre conjointe était enceinte, ont découvert les policiers de Montréal lors du projet d’enquête Abri.

« Merci mon amour... »

Le 12 novembre 2013, l’ex-militaire Jenny Lacoursière avait accepté de l’accompagner de l’autre côté de la frontière pour 24 heures, chacun au volant de son véhicule respectif. Le lendemain, ils sont revenus des États-Unis en franchissant le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Lacoursière, dont le coffre du véhicule contenait des sacs de sport pleins de cocaïne, s’est présenté à la guérite de la douanière Stefanie McClelland. Cette dernière l’a laissé repartir à peine 15 secondes plus tard. Tout était planifié.

Dhingra a ensuite suivi la militaire avec sa Dodge Charger.

Il avait pris soin d’apporter un café à la douanière qu’il appelait affectueusement Babe, d’après les 41 textos qu’ils se sont échangés ce jour-là, dont plusieurs juste avant d’arriver à Saint-Bernard-de-Lacolle.

« Merci mon amour », a ensuite écrit Sonny à la douanière corrompue qui a été condamnée à 11 ans de pénitencier au terme de son procès l’an dernier.

Le duo s’est ensuite rendu dans le stationnement du magasin Ikea, sur le boulevard Cavendish, où d’autres comparses ont pris livraison de la drogue.

La juge Flavia Longo, qui a déclaré Dhingra coupable au terme de son procès l’été dernier, a conclu que c’est lui qui avait « orchestré » ce coup, malgré l’absence de preuve qu’il ait touché à cette drogue.

Déjà détenu, Soninder Dhingra a vainement demandé l’interruption des procédures en se basant sur l’arrêt Jordan et les délais judiciaires. La défense plaidera sa suggestion de peine en novembre.