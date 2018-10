[PHOTOS] Une «véritable métamorphose» autour du Phare

«Une véritable métamorphose» se prépare dans le secteur du plateau centre de Sainte-Foy, a annoncé la Ville, qui lancera bientôt une consultation publique sur les changements qui surviendont sur Laurier, Lavigerie, Hochelaga avec la venue du Phare.

La Ville a dévoilé lundi matin, jour de conseil, une foule d’informations et d’études sur le futur projet du Phare, allant du réaménagement complet de plusieurs artères autour de la future tour de 65 étages, à l’impact sur la valeur des propriétés à proximité, en passant par les conséquences sur la circulation et l’aménagement du pôle d’échanges du tramway qui sera installé en souterrain.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Le phare sera construit sur 10 ans à partir de l’an prochain et on prévoit des «impacts assez importants sur la circulation dans le secteur», notamment deux années «plus difficiles dans la circulation» en 2020 et 2021, a indiqué le président du Réseau de transport de la capitale, Rémy Normand. La Ville prévoit en parallèle une «véritable métamorphose du secteur», a ajouté M. Normand.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Les séances d’information auront lieu les 29 et 30 octobre et la séance de consultation aura lieu le 21 novembre. Il n’y aura pas de possibilité de demander un référendum puisque la Ville a choisi d’invoquer son règlement 74.4 prévu à sa Charte «pour encadrer de façon particulière le projet».

Photo courtoisie, Ville de Québec

Plus de détails à venir...