Résidences de luxe à Mont-Tremblant : le prix du rêve

Combien coûte un séjour dans un grand chalet de luxe à Tremblant ou aux alentours de la montagne ? Que nous ayons les moyens ou pas de louer, ça demeure intéressant de le savoir.

Pour en avoir un aperçu, des vérifications sommaires ont été faites, entre autres avec Tourisme Laurentides, auprès de quatre groupes de résidences de villégiature de trois à cinq étoiles. Il s’agit de Tremblant Elysium, Réservation Côté Nord Tremblant (RCNT), Tremblant Mountain Chalets et Tremblant Living.

Photo courtoisie

Chalets spacieux

Puisqu’il est question ici de chalets spacieux, nous nous en sommes tenus à des unités de cinq chambres.

Précisons que sur le versant sud de Tremblant, où l’on retrouve condos et hôtels, les résidences sont souvent des maisons de ville ou des jumelés, avec accès aux pistes de ski. Du côté nord de la montagne, les chalets de luxe sont plus isolés et retirés en pleine nature.

Une idée des tarifs

Les prix varient énormément, selon le degré de luxe ou la localisation. Pour les résidences qui ont fait l’objet d’une recherche de tarifs, les prix pour la mi-octobre oscillaient entre 500 $ et 1300 $ par nuit (minimum deux nuits).

Vu autrement : il en coûte à partir de 50 $ à 130 $ par personne par nuit si les frais sont partagés. Durant la saison de ski, j’ai noté sans surprise une augmentation de 20 % à 25 %.

Pour la période des fêtes, c’est une tout autre histoire, les prix passant alors de 800 $ à 3000 $ par nuit (minimum quatre nuits), toujours pour une résidence de rêve comprenant cinq chambres.

Si vous rêvez d’un séjour à Mont-Tremblant, il vous reste des options pour ne nommer que la Tour des Voyageurs, l’Auberge La Porte rouge ou encore les gîtes, étonnamment nombreux dans la région.

En bref

