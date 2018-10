Rêver trop grand

J’ai 4 ans. Tout est possible.

Je sais qu’il me faudra attendre encore 18 ans pour en avoir 22, pouvoir enfin jouer mon rôle dans la société.

J’ai hâte. Arrangez-ça comme vous le voulez, à l’envers, à l’endroit, 22 ans c’est le plus bel âge. Pourquoi ? Parce que toute la société est tournée vers nous. La relève, la jeunesse, la force, la nouveauté, la fougue, l’énergie. Pas encore blasée, hypothéquée, pas encore débordée, ménopausée... nous avons la vie devant alors que la majorité l’a derrière.

J’ai 22 ans et pourtant, les promesses relatives à ces années d’attente n’ont pas été tenues. C’est peut-être moi qui a rêvé trop grand, mais je suis comme ça et je ne changerai pas de sitôt. Je pourrais en vouloir à mes parents, à mes grands-parents qui auraient peut-être dû scander des « no future » pour me décourager mais qui à la place m’ont bombardée de « t’es belle, t’es fine, t’es capable, tu peux tout avoir dans la vie ».

Maintenant j’ai compris que je ne pouvais pas tout. La peur m’habite. J’ai peur que l’on n’entende pas ma voix, notre voix. J’ai peur que mon 22 ans ne dure pas assez longtemps pour me permettre d’exister en dehors des statistiques. Exister vraiment. Que ma tranche d’âge, les 18 -30 ans, ne voient pas l’importance de voter et que l’on soit sous-représentés. J’ai peur que nos esprits ouverts se resserrent lentement vers une fermeture complète envers les différences culturelles. J’ai peur pour ma planète. On commence même à nous dire de se calmer les hormones, de ne plus faire d’enfants... et si j’en veux moi des enfants ? Et si on avait dit ça à mes parents ?

Je rêve d’un bateau où nous serions capitaines aux commandes de notre avenir. Ou nous pourrions voguer sur le fleuve de nos idéaux. Nous avons besoin de ce grand air, du moins de cette douce brise qui nous susurre à l’oreille que nous l’avons notre place. Ce vent nouveau, c’est nous. Construisons des éoliennes pour être certains qu’il ne s’essouffle jamais.