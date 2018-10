Sentiment du devoir accompli

Annie Talbot a terminé, le 11 octobre dernier, son mandat à titre de présidente-directrice générale de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) afin de relever de nouveaux défis.

Celle qui occupait ce poste depuis 2010 cumule près de 30 ans d’expérience en financement, communication, marketing et organisation d’événements majeurs. Avant de se joindre à la Fondation en 2010, elle avait notamment travaillé au Carnaval de Québec, au Musée de la civilisation, au Festival d’été de Québec, à l’Orchestre symphonique de Québec et à la Société du Palais Montcalm... Depuis plusieurs années, les retraités du magasin Sears de Place Fleur de Lys (012) et du Centre de service Sears, sur Pierre-Bertrand (052), se réunissent pour fraterniser. La présidente du groupe, Nicole Godin, m’informe que le prochain rendez-vous a été fixé à demain, le mardi 16 octobre, dès 17 h 30, au Buffet des Continents des Galeries Charlesbourg.

Pompiers honorés

Photo courtoisie

Quatorze (14) membres du Service de la sécurité incendie de Lévis ont reçu récemment une distinction hautement méritée lors de la cérémonie de remise de la Médaille des pompiers sous la présidence d’honneur de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et en présence du maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Créée en 1985, la Médaille des pompiers pour services distingués honore les membres d’un service incendie canadien qui ont 20 ans de service, dont au moins 10 ans dans des fonctions qui comportent des risques. À Lévis, ce sont 7 membres du personnel pour 20 ans de service, 6 membres pour 30 ans de service et un membre pour 40 ans de service, qui ont reçu la médaille.

1, 2 et 3

Photo courtoisie

Alain Trudel (photo), professionnel de golf au club Bellechasse, à St-Damien, depuis l’ouverture il y a 33 ans, pourra dire qu’il a terminé sa saison 2018 avec force et éclat. Alain a réussi, le 5 octobre dernier, son truc du chapeau avec son 3e trou d’un coup de la saison. Voyons voir. Son 1er trou d’un coup a été réussi le 7 février, au Fox Club de Port St. Lucie en Floride (fer 7, 155 verges). Son 2e, le 13 juillet, au trou numéro 9 du club de Bellechasse (fer 7, 152 verges) et finalement son 3e, le 5 octobre, encore au trou numéro 9 (sur la photo) avec son fer 7 sur 155 verges. Alain prépare maintenant ses écoles de golf (pas seulement pour l’utilisation d’un fer 7 !). La session d’automne s’ouvrira le 27 octobre et celle d’hiver le 11 février 2019 au Cégep Lévis-Lauzon. Renseignements : www.ecoledegolfalaintrudel.com. Trois fois bravo Alain !

Une première réussie

Photo courtoisie

Le tout premier Omnium de golf Côté-Tessier, présenté le 22 septembre dernier au club de la Faune, a permis à Luc Tessier (SRS environnement) et Richard Côté (Opti Conseils Chaudière-Appalaches) de remettre plus de 3500 $ à la Fondation Réno-Jouets, organisme à qui les deux amis golfeurs voulaient remettre les profits. Sur la photo, ils entourent Annie Asselin, directrice générale de la Fondation Réno-Jouets.

Presque retraité...

Photo courtoisie

Yvon Mercier (photo), de Ste-Marie de Beauce, ne pense pas encore à la retraite complète bien qu’il célèbre aujourd’hui son 70e anniversaire de naissance. Semi-retraité de la maison funéraire Edgar Mercier et Fils de Ste-Marie, Yvon est un grand sportif (golf/hockey). Sa conjointe Monique (sur la photo avec Yvon), ses enfants et petits-enfants lui souhaitent une excellente journée d’anniversaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Willie O’Ree (photo), ex-As de Québec (1956-1959) et 1er joueur de race noire dans la LNH en 1958 (Boston), 83 ans... Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée d’or olympique en 2006 à Turin, 36 ans... Danielle Rainville, ex-commentatrice sportive à Québec, animatrice CHRC, TQS, RDI, 54 ans... Sarah Ferguson, duchesse d’York, 59 ans... Jean-René Ouellet, comédien et acteur québécois, 71 ans... Lee Iacocca, ex-PDG de Ford (1970-78) et de Chrysler (1979-92), 94 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 octobre 2016. Dennis Byrd (photo), 50 ans, ancien joueur de football de la NFL (Jets de NY 1989-1992)... 2015. Robert Marier, 88 ans, ex-chronométreur aux matchs des Nordiques de Québec au Colisée... 2015. Ken Taylor, 81 ans, ancien diplomate canadien... 2006. Lucie Richard, 56 ans, directrice québécoise du SCFP-FTQ... 1985. Frank Shoofey, 44 ans, réputé criminaliste montréalais... 1966. Colette Bonheur, 39 ans, chanteuse québécoise... 1964. Cole Porter, 72 ans, légendaire compositeur américain... 1917. Mata Hari, 40 ans, danseuse et aventurière d’origine néerlandaise.