Un lancement record pour Call of Duty: Black Ops 4

L'absence de campagne solo dans Call of Duty: Black Ops 4 est loin d'avoir refroidi les joueurs: Activision a annoncé qu'à la journée de son lancement, le nouveau titre est le plus vendu de l'histoire (de façon digitale) de la compagnie et du PlayStation Store.

Lancé vendredi, le jeu de tir à la première personne a reçu des critiques plutôt élogieuses.

Le jeu a dépassé les records de vente de l'entreprise sur les marchés numériques de Xbox et de PlayStation, selon un communiqué de presse.

Bien qu'Activision n'a pas dévoilé le nombre exact de copies vendues, soulignons que cette statistique n'inclut pas les versions physiques.

Sur PC, deux fois plus de copies ont trouvé preneurs que Call of Duty: WWII.

Les créateurs de Black Ops 4 ont préféré inclure un mode «Battle Royale», «Blackout», au détriment d'une campagne solo.