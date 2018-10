Un nouveau traversier d'ici quelques jours pour la liaison Tadoussac-Sainte-Catherine

Le traversier Armand Imbeau II devrait entrer en fonction pour la liaison Tadoussac-Sainte-Catherine d’ici quelques jours après être arrivé à Tadoussac vendredi en fin d’après-midi.

Il y aura cependant une période de rodage ou celui-ci devra rester à quai à quelques reprises.

Le nouveau navire de la Société des traversiers du Québec (STQ) peut transporter plus de 110 véhicules au lieu des 75 actuellement. C’est 47 % plus de capacité de transport que les traversiers en service selon la STQ.

Le deuxième traversier qui doit assurer la liaison Tadoussac Baie-Ste-Catherine, le Jos-Deschênes II, sera en activité au cours des prochains mois. La construction de ces deux navires au chantier Davie a coûté beaucoup plus cher que prévu. Du montant de 125 millions de dollars au départ, la facture a grimpé à 324 millions de dollars selon le ministère de l’Économie.

Le député de René-Lévesque Martin Ouellet a réitéré qu’il préconise toujours la construction d’un pont sur la rivière Saguenay. En 2017, plus 838 000 véhicules et un million et demi de passagers ont utilisé les services de la liaison Tadoussac Baie-Ste-Catherine.