Un Phil Collins «frêle» s’amène à Montréal

Phil Collins n’est peut-être pas mort, comme le titre de son spectacle le suggère (Not Dead Yet), mais chose certaine, il n’est pas fort. C’est du moins ce que les médias ayant assisté à ses récents concerts ont rapporté au cours des dernières semaines.

Le chanteur de 67 ans a en effet dû donner plusieurs de ses spectacles assis, en raison d’une opération au dos. Ne vous surprenez donc pas s’il a l’air affaibli, mardi soir, lorsqu’il montera sur la scène du Centre Bell.

La voix intacte

Le mot « frêle » a d’ailleurs été utilisé à maintes reprises par les journalistes et les fans pour décrire Phil Collins durant ses derniers spectacles de la tournée Not Dead Yet. Selon les images relayées sur les réseaux sociaux et YouTube, le Britannique apparaît effectivement émacié sur différentes scènes des États-Unis et du Canada.

Toutefois, les critiques sont unanimes : bien que la forme physique du chanteur soit défaillante, la voix, elle, demeure intacte. Et ses succès aussi.

« Phil Collins a beau être frêle, ses hits demeurent aussi solides en concert », titrait le Washington­­­ Post la semaine dernière.

Plusieurs hits

Alors, à quoi s’attendre du concert de ce soir ? Des hits. Beaucoup de hits.

Car avec sa tournée Not Dead Yet, Phil Collins revisite sa carrière en entier, tant en chantant son répertoire solo qu’en empruntant quelques hits du répertoire de Genesis.

Au programme, donc, les immortels de la trempe de Against All Odds, You Can’t Hurry Love et Sussudio, mais également les Throwing It All Away, Follow You Follow Me et Invisible Touch qu’il a popularisés au sein de la formation Genesis dans les années 1970 et 1980.

► La tournée Not Dead Yet s’arrête au Centre Bell mardi soir.