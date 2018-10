Un virage qui s’est avéré payant pour la famille Soucy

RIVIÈRE-DU-LOUP | Une entreprise fondée il y a plus de 85 ans a trouvé le moyen de se retrouver dans le top 500 des entreprises canadiennes affichant la plus forte croissance de son chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années.

Le PDG de Soucy Industriel de Rivière-du-Loup Frédérick Soucy a gratté des fonds de tiroir, a pris des risques et s’est parfois trompé.

De se retrouver en 2018 sur ce palmarès annuel du Growth 500 est donc un véritable honneur. « On avait zéro attente, j’étais vraiment étonné. Je savais qu’on avait eu une bonne croissance, mais quand même... », dit Frédérick Soucy, qui a commencé à s’impliquer dans l’entreprise alors qu’il avait 13 ans, il y a 30 ans.

Ce qui a mené l’entreprise à cette croissance exponentielle part d’un virage pris en 2007.

Frédérick Soucy

PDG

La direction a décidé d’acheter des équipements portatifs d’usinage en place pour restaurer et faire la maintenance industrielle des machineries de production fixes, lourdes et des équipements hors norme, directement chez ses clients.

Ceux-ci proviennent des secteurs minier, maritime, industriel, de l’aluminerie et des scieries.

« Ç’a été vraiment un virage qui a fait en sorte de nous amener ailleurs. On était une petite PME d’une dizaine d’employés et on avait investi pour faire des gros salons pour être dans la cour des grands. À la fin de cette année-là, ce n’était pas facile. Mais petit à petit, on a fait notre chemin. Notre signature, c’est de se revirer de bord sur un 10 cents », résume M. Soucy.

Rapidement, l’entreprise est devenue un incontournable surtout chez les minières du Nord-du-Québec, mais aussi de l’Abitibi et de l’Ontario.

Éteindre des feux

Sa capacité à éteindre des feux et de régler les problèmes rapidement s’est répandue comme une traînée de poudre et depuis, le PDG doit gérer la croissance de l’entreprise.

En plus de ses bâtiments à Rivière-du-Loup, l’entreprise a un vaste atelier de réfection à Fermont, ainsi que six immeubles pour loger ses travailleurs.

Pour éviter d’être à la merci d’un seul secteur, l’entreprise a diversifié ses activités en s’assurant, par exemple, d’avoir des clients dans le minerai de fer, tout comme dans le minerai d’or et d’autres.

« Il faut que tu sois dans le trafic si tu veux te faire frapper par les grosses industries. Si tu ne fais pas voir que tu existes, les gens peuvent passer à côté. Certains se disent que quand ça ralentit, il faut attendre que ça reparte. Ce n’est pas la mentalité qu’on a. On va où l’ouvrage est », dit le PDG.

Investissements

Soucy Industriel embauche aujourd’hui près de 200 personnes, dont 145 un peu partout au Québec, qui sont toujours prêtes à partir sur des contrats à l’extérieur qui peuvent durer de deux jours à deux semaines.

Une quarantaine d’autres employés travaillent dans les bureaux et l’usine de production de Rivière-du-Loup. D’ailleurs, le bâtiment du siège social actuel sera démoli pour faire place à une toute nouvelle construction au même endroit, ce qui représentera un investissement de plus de 2 M$. Quelques détails techniques sont à finaliser avec la Ville de Rivière-du-Loup.

La compagnie

Soucy Industriel

Année de fondation : 1931

PDG : Frédérick Soucy

Siège social : Rivière-du-Loup

Nombre d’employés : 185

Croissance des 5 dernières années : près de 250 %