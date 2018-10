Une chance sur 48 millions: un bébé est né à une date bien spéciale

Dans un revirement de situation très très très improbable, un garçon est né le 6 octobre.

D’abord, mentionnons que le 6 octobre est la 115e journée la plus populaire pour naître, selon le site How Common is Your Birthday.

Mais! C’est aussi la date d’anniversaire du père de l’enfant, ainsi que de son père à lui.

Filip Pavlovski, un résident de Liverpool originaire de Macédoine, a impressionné le personnel de l’hôpital en leur annonçant que trois générations de Pavlovski partageaient la même date de naissance.

Les probabilités que ceci se produise sont d’une sur 48 millions.

En plus de partager la même date, les trois hommes sont nés un samedi, le bébé Christopher en 2018, le papa Filip en 1984 et le grand-papa Kiro en 1956.

Mais ce n’est pas tout

La sœur de Tsvetomira, la mère du petit, est aussi née un 6 octobre.

Christopher est en bonne santé et se trouve à la maison avec ses parents, qui sont toujours sous le choc.

Le record mondial pour le plus grand nombre de bébés de différentes générations nés le même jour est détenu par une famille japonaise. Mion Masuda est né le 28 mars 2005, à la même date que son père, son grand-père et son arrière-grand-père.