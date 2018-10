[VIDÉO] Une jeune femme à l’avenir prometteur emportée par l’enfer de la drogue

Joueuse de soccer chevronnée, leader naturelle et aimée de tous, Catherine Richelieu avait tout pour être heureuse. Pourtant, la jeune femme de seulement 24 ans a succombé en août dernier à ce qui semble être une surdose de drogue.

Pourtant, rien ne prédestinait la femme de 24 ans à connaître une telle mort. «Elle dégageait le bonheur. Jamais elle ne disait à quelqu’un qu’elle allait mal, jamais elle ne disait du mal de quelqu’un. Puis, elle avait la Foi. Elle transmettait cela à tout le monde», a raconté sa mère Nathalie Renaud en entrevue à TVA Nouvelles.

Relation difficile

Selon elle, Catherine a commencé à changer après avoir vécu une relation amoureuse difficile à laquelle elle avait mis fin, à 17 ans.

COURTOISIE/NATHALIE RENAUD

«Elle n’exprimait pas ça à nous, mais plus à ses amies bien proches. [Elle a vécu] de la jalousie possessive, des abus physiques, de la manipulation, et ainsi de suite. Elle a décidé de mettre un terme à cette relation-là. C’est après que j’ai vu des changements», a expliqué Mme Renaud.

Le déménagement de la famille dans le secteur de Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de Montréal, a été un point de bascule pour la jeune femme.

«Ses amis ont changé, son entourage a changé, elle a lâché le soccer, elle ne voulait plus aller à l’école. Elle voulait aller travailler. Moi, je voyais un changement qui ne lui ressemblait pas. J’ai essayé de l’approcher, mais je me suis dit "c’est une adulte, il faut que je lui fasse confiance"», a raconté Mme Renaud.

Catherine a commencé par fumer du cannabis, mais les drogues dures ont rapidement suivi.

«Elle est tombée dans la cocaïne, parce qu’elle s’est fait approcher par des gens pas trop recommandables. [...] Quand elle est tombée fortement dans la cocaïne, bien pour s’en procurer, il fallait qu’elle travaille. Ses payes passaient là-dedans», a expliqué sa mère.

De la cocaïne, la jeune femme est ensuite passée au speed et au crack, avant de parvenir à cesser de consommer des drogues pendant un moment. Lors d'une rechute, Catherine s'est mise à prendre de l’héroïne.

«C’est l’une des pires drogues pour s’en sortir seul. Le sevrage est différent, ça fait mal physiquement, c’est très dur de s’en sortir seul», a précisé Nathalie Renaud.

Admise en psychiatrie

Pour aider leur fille, les parents de Catherine ont tenté de la forcer à se faire soigner dans un hôpital psychiatrique, grâce à un ordre de la cour.

«Deux fois, le personnel a dû la laisser sortir après seulement 48 heures, parce qu’ils ne sont pas adaptés pour soigner les personnes avec des dépendances. Elle était laissée à la rue, à elle-même», a témoigné Mme Renaud.

«Faut pas banaliser les drogues. Il y en a des gens qui vont prendre du cannabis, qui vont s’arrêter là. Mais ça, c’est quoi le pourcentage? Moi, ce que j’ai vécu les six dernières années, je sais très bien que le pourcentage de gens qui arrêtent au cannabis est bas. Parlez à vos enfants», a lancé la mère endeuillée à moins de deux jours de la légalisation du cannabis mercredi.

«La vie est demandante pour les jeunes aujourd’hui. Il faut toujours performer, soit aux études, dans le sport, au travail. Quand ça devient trop, on essaye des choses, on prend des échappatoires, on pense qu’un petit joint, ça va nous aider, nous relaxer, mais ça peut être une bombe à retardement qui nous fera plonger profondément dans la drogue», a évoqué Mme Renaud.

La mère de Catherine attend toujours le rapport du coroner qui pourrait bel et bien confirmer que sa fille est morte des suites d'une surdose.

- D'après un reportage d'Yves Poirier