15 films et séries qui te donneront des frissons dans le dos

L’Halloween, c’est l’occasion idéale de s'emmitoufler dans une grosse couverture, se faire un thé et écouter un film qui fait peur avec sa BFF.

On vous a déniché 10 films et 5 séries qui sont parfaits pour l’Halloween. Du moins épeurant jusqu’au carrément terrifiant, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux de courage!

Films

1. Hocus Pocus

Hocus Pocus est un classique d’Halloween. Trois sorcières se font accidentellement libérer par deux ados et tentent de trouver un livre qui les rendra immortelles. C’est niaiseux, drôle et les sorcières sont iconiques!

Niveau courage: La plus mouillée de toutes les poules.

2. Goosebumps

On connait tous Chair de poule, la série de livres qui était aussi une émission un peu ridicule de notre enfance.

Le film met en vedette Jack Black et Dylan Minette de 13 Reasons Why et représente parfaitement le côté kitsch de la série, tout en étant drôle et un peu creepy!

Niveau courage: Un enfant de 10 ans.

3. Beetlejuice

Beetlejuice raconte l’histoire d’un couple qui perd la vie dans un accident d’auto et qui doit apprendre à hanter les nouveaux habitants de leur ancienne maison.

On l’écoute pour le look parfait de Winona Ryder et la performance légendaire de Michael Keaton.

Niveau courage: Fermer les yeux subtilement quand une scène fait peur.

4.Trick ‘r Treat

Ce film qui se déroule durant la nuit de l’Halloween suit plusieurs habitants différents d’un même village.

Plusieurs personnes disent que c’est LE meilleur film d’Halloween et on est quand même d’accord!

Niveau courage: Mettre sa main devant son visage, mais regarder quand même entre ses doigts.

5. Monster House

Ok, c’est un film d’animation pour enfant, mais ça peut faire peur quand même!

Monster House a passé inaperçu, mais c’est pourtant un excellent film avec du coeur. Et une maison qui mange du monde, c’est parfait pour l’Halloween ça!

Niveau courage: Rire nerveusement dans une maison hantée.

6. Scream

Scream est un véritable classique des années 90 et la beauté de la chose, c'est que vous pouvez même faire un marathon et écouter les quatre de suite!

On connaît l’histoire, un tueur en série terrorise la petite ville de Woodsboro. On fait juste assez de saut pour appeler ça un film d’horreur, mais c’est quand même agréable à écouter!

Niveau courage: Faire un saut, mais faire semblant que non.

7. Annihilation

Probablement le film le plus intellectuel de cette liste, Annihilation met en vedette Natalie Portman dans le rôle d’une scientifique qui continue la recherche de son mari après qu’il soit disparu. Ce que cette équipe de femmes va découvrir est terrifiant!

Niveau courage: Laisser le rideau de douche fermé quand on fait pipi la nuit.

8. Don’t Breathe

Imaginez devoir vous sauver de quelqu’un qui ne peut pas vous voir, mais dans un environnement que vous ne connaissez pas du tout.

C’est exactement Don’t Breathe, un thriller très bien fait qui vous donnera froid dans le dos.

Niveau courage: Marcher dans la ruelle même quand il fait noir.

9. It

Cet immense succès de l’année dernière vaut la peine d’être vu et revu. Non seulement on a l’effet nostalgie, mais c'est aussi assez «gore» pour les plus courageux d’entre nous.

Et les performances des enfants sont toutes aussi excellentes les unes que les autres.

Niveau courage: Se promener dans un cimetière la nuit.

10. The Babadook

Âmes sensibles, bye là! The Babadook est un film intelligent, mais terrifiant avec un monstre qui hantera vos cauchemars.

Certains disent que c’est le film le plus épeurant jamais fait, alors ce n’est pas pour tous, mais si vous aimez le genre, vous allez l’adorer.

Niveau courage: Dire Bloody Mary trois fois devant un miroir dans une maison funéraire en tenant un chat noir dans les mains.

Séries

11. The Curious Creations of Christine McConnell

La série parfaite à «binge watcher» à l’Halloween, Christine McConnell est une pâtissière connue pour ses confections étranges.

Cette émission allie les gâteaux, les marionnettes et le creepy. On capote!

Niveau courage: Un cupcake en forme de zombie, c’est déjà too much!

12. Chilling Adventures of Sabrina

La série qui reprend l’histoire de «Sabrina, l’apprentie sorcière» sort le 26 octobre sur Netflix, donc juste à temps pour l’Halloween!

De ce qu’on a pu voir de la bande-annonce, ce sera plus qu’une émission pour ado régulière, ça va aussi faire peur.

Niveau courage: S’être déjà dit: «j’aimerais que Riverdale fasse un peu plus peur».

13. Castle Rock

Si vous aimez Stephen King, Castle Rock est pour vous. C’est une série Hulu qui mélange toutes les meilleurs histoires de King, dont The Shawshank Redemption, Cujo, Carrie, It et The Shining.

Niveau courage: Regarder sous son lit avant d’aller se coucher.

14. The Exorcist

Vous connaissez le film, eh bien la série est encore plus épeurante. Des exorcismes, des gens possédés, des démons, tout y est!

La série a été annulée après deux saisons, mais ce qui est disponible est très bien fait.

Niveau courage: Aller visiter un asile psychiatrique abandonné.

15. The Haunting of Hill House

La toute nouvelle série d’horreur de Netflix fait déjà beaucoup parler d’elle. Des frères et soeurs, maintenant adultes, doivent retourner dans la maison de leur enfance et sont confrontés aux fantômes de leur passé.

C’est un doux mélange d’horreur et de drame familial et c’est définitivement pour les plus courageux de tous!

Niveau courage: Dormir dans un chalet vitré en forêt, entendre cogner à la porte à minuit et aller l’ouvrir.

