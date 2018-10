McNEIL, Thérèse Desrosiers



À Québec, le 7 octobre 2018, est décédée tante Thérèse Desrosiers, à l'âge de 92 et 5 mois, épouse de feu Joseph McNeil. Après une belle carrière de couturière tant à Québec qu'à Gaspé, sa ville natale, elle s'est éteinte paisiblement. Elle laisse dans le deuil son frère Jean Desrosiers et son épouse Georgette, son beau-fils Rodrigue McNeil et son épouse Marcelle Vallerand de même que leurs filles Marilyne et Roxane. N'ayant pas eu d'enfants, elle était proche de tous ses neveux et nièces, Lise et Monique Minville, Mireille, Jean-Pierre et Claire Pagé, Esther, Paul, André, Jacques, René et Hélène Desrosiers, Josée, Pierre et François Desrosiers, Line, Louise, Luc, Guy, Claude et Benoît Desrosiers. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Hélène Beaudin (feu Gérard), sa cousine Christine Desrosiers et surtout ses amis et proches aidants de Québec, présents au cours des dernières années, lui ayant permis de demeurer chez-elle si longtemps : Denis Blouin, son épouse Geneviève Jean, Colette Gosselin et Monique Houde. La famille vous recevra, au salon funéraire de lade 19h à 21h le vendredi 19 octobre 2018 et le samedi 20 octobre 2018 de 10h à 11h.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix ou à la Société de Sclérose Latérale Amyothrophique du Québec.