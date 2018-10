40 000 foyers sans électricité à Québec et à Lévis

Les vents violents ont donné beaucoup de travail aux services d’urgence et à Hydro-Québec, dans la nuit de lundi à mardi, et ça se poursuit.



Les pompiers et policiers de la Ville de Québec sont intervenus sur 27 appels entre 00h et 6h30 ce mardi matin. Ces appels, qui ont été logés au 9-1-1, étaient en lien des avec des incendies et des codes électriques causés par les vents puissants.

Plusieurs arbres sont tombés sur des transformateurs et des fils électriques, ce qui a causé des incendies. À elle seule, la caserne 9 du secteur de Saint-Augustin la nuit dernière à un répondu à une dizaine d’appels. Pour l’heure, l’ensemble du territoire de la Ville de Québec est affecté par plusieurs pannes électriques.



Le site d’Hydro-Québec en rapporte près de 27 000 pour la Capitale-Nationale et un peu plus de 13 000 pour Chaudière-Appalaches.



L'école secondaire Le Sommet, de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, est fermée pour panne d’électricité. Même son de cloche pour les trois bâtiments de l'école primaire de l’Île d'Orléans et le bâtiment Du Rucher de l'école primaire des Deux-Moulins.



Environnement Canada a émis une alerte de vent pour les secteurs de Bellechasse, de Côte-de-Beaupré-L'Île d'Orléans, de Lévis et de Québec.



Des vents soufflant du secteur ouest en rafales jusqu'à 90 kilomètres à l'heure affecteront ces secteurs mardi.