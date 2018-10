TREMBLAY, Gilberte Vallières



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Gilberte Vallières, épouse de feu monsieur Adrien Tremblay. Née à Québec, le 15 novembre 1932, elle était la fille de feu dame Antoinette Côté et de feu monsieur Omer Vallières. Ancienne présidente de l'âge d'or de Ste-Odile, elle demeurait à Québec., où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h. Les cendres seront déposées au cimetière Belmont à une date ultérieure. Madame Tremblay laisse dans le deuil : sa fille Marie France (Claude Mathieu); son petit-fils, qu'elle a tant aimé et chéri tout au long de sa vie, Pierre-Alexandre (Élora Gauvin); sa sœur Suzanne (feu Yvan Letiec); son beau-frère Clément Dumas (Marie-Claude Feret); de la famille Tremblay Roland (feu Rita Gagnon), Raymond (Nicole Royer), Jeannine Bois (feu Gérard Tremblay), Lise (Jean Nadeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gilberte était également la sœur de Marcel (Marthe Trudel), Liliane (Roméo Tremblay), Robert (Clayre Mayrand), Lina, Murielle (Jean-Marie Giroux), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443 Les Funérailles sont sous la direction de :