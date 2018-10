8 musts à magasiner maintenant

Chaque saison amène son lot de nouveautés qui donnent le goût de magasiner et de changer sa garde-robe au complet. Pourtant, il suffit parfois d’ajouter quelques pièces tendance à vos basiques pour créer une multitude de nouveaux looks. Voici donc mes 8 musts qui ajouteront du style dans votre vestiaire.

Un manteau en Léopard

Photo courtoisie

L’imprimé animalier est partout avec, en tête de liste, le léopard. Cet imprimé donne du style instantanément, mais attention, il n’est pas pour tout le monde. Il faut le porter avec des pièces classe pour ne pas tomber dans le look vulgaire. Si vous n’êtes pas certaine, allez-y en touche avec des accessoires comme un foulard, une ceinture ou un sac à main. Aubainerie 49,98 $

Une paire de créoles

Photo courtoisie

Les grands anneaux ont la cote cette saison. L’or prend le dessus sur l’argent en toutes occasions. Pas de fioritures, les anneaux épurés sont de mise. Joe Fresh 8 $

Une robe fleurie

Photo courtoisie

On s’inspire de la célèbre série télévisée La petite maison dans la prairie avec des robes imprimées de fleurs des champs. Sur un fond foncé, les petites fleurs survivront à l’hiver et se porteront toute l’année. H&M 39,99 $

Des bottes westerns

Photo courtoisie

On assiste au grand retour de la tendance western, tout droit sortie du Far West. Quoi de mieux que les bottes Boulet, les premières bottes westerns fabriquées au Canada, pour faire une association mode avec les magasins Simons ? Le résultat est franchement réussi, avec une collection fashion et de haute qualité puisque les bottes Boulet sont encore aujourd’hui fabriquées à la main. Simons X Boulet 300 $

Un « sac banane »

Photo courtoisie

Ce petit sac très populaire lors des festivals d’été est maintenant devenu un indispensable pour les fashionistas qui se promènent en ville, cellulaire à la main. Cet automne, on le voit en version plus chic en cuir imprimé dans des couleurs vives. Le Château 50 $

Une veste à carreaux

Photo courtoisie

Probablement sous l’influence de la famille royale britannique, la veste à carreaux est parmi les plus fortes tendances de l’automne. Jumelée à une jupe ou un pantalon du même type, elle prend le chemin du bureau avec succès. Avec un lainage et un jean, la veste à carreaux prend des allures plus relaxes, parfaite pour un week-end à la campagne. RW&CO 149,90 $

Un pull jaune

Photo courtoisie

Une petite laine s’avère toujours un must lorsque le temps se fait plus froid, mais cet automne, on la choisit jaune parce que c’est LA couleur de la saison que l’on verra en accent sur les teintes de terre. Aritzia 135 $

Un Palazzo

Photo courtoisie

Avec la taille plus haute et plus d’aisance au niveau des cuisses, le palazzo est devenu le numéro un des pantalons. Il est confortable et convient à plusieurs silhouettes. Portez-le avec un bottillon pointu. Marshall 24,99 $

On en parle

Gâteries effroyables

Photo courtoisie

Lush a concocté, en édition limitée, une collection spécialement pour la fête de l’Halloween. Pain moussant, bombe pour le bain, savon de douche et parfums prennent des formes qui vous donneront la frousse dans la salle de bain ! #LushOween ou sur lush.ca

Nouveauté

Après la sécheresse

Photo courtoisie

Après autant de soleil, c’est le moment de réhydrater sa peau. Clarins a sorti toute une gamme, Hydra-Essentiel­­­, composée de masque hydratant, baume à lèvres et crème de jour, pour redonner souplesse à la peau et la préparer pour l’hiver. Mention spéciale pour le Masque yeux désaltérant et défatigant qui allume le regard 33 $ Clarins

Achat de la semaine

Ça sent bon l’automne !

Photo courtoisie

La nouvelle gamme « Tarte à la Citrouille » de Fruits & Passion sent vraiment bon ! Vous pouvez créer facilement une ambiance festive en vue de la fête de l’Halloween simplement avec cette bougie 15,50 $ fruits-passion.com