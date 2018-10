9 dépenses faciles à éviter en mi-session

Le quart de l’année est déjà derrière toi. Bravo! Hélas, la partie difficile, la fameuse période d’examens de mi-session, est à ta porte. Afin de ne pas sombrer dans un trou noir financier pendant cette étape charnière, voici une liste de dépenses à éviter.

Les restos

Au lieu de flamber tous tes précieux dollars dans les restos, opte plutôt pour des repas faits maison rapides comme un bon spag ou un sandwich aux tomates. Tu vas épargner pas mal d’argent et avoir une meilleure santé en prime.

Ta dose de caféine hors de prix

Non, ton pumpkin spice latte extra crème fouettée matinal à 7$ n’est pas nécessaire. Investi plutôt dans une cafetière bon marché. C’est peut-être moins funky, mais ton porte-monnaie s’en verra ravi (wink, wink)!

Crédit: Rawpixel/ Unsplash

Le gym que tu n’utilises pas

Qui a le temps de s’entraîner en pleine mi-session à part les super héros? Loin de là l’idée d’arrêter l’activité physique (c’est beau l’automne dehors!), mais un abonnement au gym peut vite devenir lourd sur le budget. Surtout quand on y va une fois par mois. Vérifie si ton abonnement peut être mis sur pause et fais le move.

Crédit: Tereza Hoskova/ Unsplash

Le renouvellement de ta garde-robe

Quand on est dans le jus et constamment bombardé d’études et de travaux, on a plus envie de se vêtir en mou qu’à la dernière mode. Alors oublie le magasinage et embrasse tes vieux joggings! Tu iras courir les boutiques pour te récompenser (ou te consoler) après tes examens.

Les sorties

Mets une croix sur ton «cinémardi» et ton 5@7 du «jeudredi». Pourquoi pas un petit «Netflix and chill» après des heures de concentration intense afin de satisfaire tes envies fréquentes de procrastination?

Crédit: Charles Deluvio/ Unsplash

Les frais de retard sur tes factures

Dans la frénésie des séances de révision nocturnes, n’oublie pas de payer tes factures à temps afin de ne pas assumer des frais de retard. Ça peut faire mal assez vite.

Payer plein prix au lieu de profiter des rabais étudiants

Les commerces recèlent de rabais en toutes sortes pour attirer la clientèle estudiantine. Donc, sors ta fabuleuse carte gratifiée de ton plus beau sourire fake et économise!

Les bouteilles d'eau

Procure-toi une bouteille réutilisable au lieu d'en acheter constamment à usage unique. Tu vas sauver pas mal d’argent et la planète en même temps. PS : les abreuvoirs sont parfois durs à trouver, mais pense aux tortues qui seront épargnées grâce à ce geste héroïque.

Les déplacements

Oui ça peut être tentant de se payer un Uber pour rentrer sans tracas à la maison après 12 heures passées à la bibliothèque. Mais ça peut vite coûter cher. Déplace-toi en transports en commun ou à pied si possible. Et profites-en pour écouter tous les balados de porte-monnaie !