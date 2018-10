TREMBLAY, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 octobre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé un père, un amoureux, un grand-père, un ami, un frère, on oncle, une légende…un héros, monsieur Jean-Marc Tremblay. Né à Jonquière, le 16 juillet 1948, il était le fils de feu dame Bernadette Beaupré et de feu monsieur Adrien Tremblay. Il demeurait à Québec et était le conjoint de Hélène Lavoie. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil sa conjointe Hélène Lavoie; sa fille Marie-Michelle (Jean-Philippe Villemaire); ses fils Alexandre (Elsa Chen) et Simon (Christina Igorov); son beau-fils Jean-François; ses petits-fils Benjamin, Maxim et Charles Hadrien; ses petites-filles Adrianna, Milla, Layticia, Emmanuelle, Ève, Léana; ses filleuls Benjamin et Marjorie; ses beaux-parents Thomas et Louisette; ses amis de longue date Michel et Doris; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Les membres de la famille recevront vos condoléances par les moyens usuels. Vos autres témoignages de sympathie peuvent se traduire par une généreuse contribution à la Fondation du CHU. www.jedonneenligne.org/fondationchudequebecTél. : 418-525-4385. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, unité des soins palliatifs, pour l'attention portée et l'incroyable qualité des soins prodigués, avec mention spéciale pour la Dre Marjolaine Tremblay. Les Funérailles sont sous la direction de :