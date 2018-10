VÉZINA, Jean-Charles



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 5 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Vézina, époux de dame Huguette Plamondon. Né à Québec, le 12 décembre 1931, il était le fils de feu dame Rosalie Robitaille et de feu monsieur Gaudiose Vézina. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle jeudi 18 octobre 2018 à compter de 14h.Outre son épouse Huguette, monsieur Vézina laisse dans le deuil son fils adoptif Michel Plamondon; son frère et ses sœurs: sœur Anne-Marie (s.f.a.), Alfred, Monique; sa belle-soeur Annette Marcoux (feu Roger); son beau-frère André Plamondon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Entraide Agapè, Site : www.entraideagape.org, Tél. : (418) 661-7485. Les Funérailles sont sous la direction de :