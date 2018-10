Ancien dépotoir sur la Côte-Nord: les travaux de nettoyage enfin lancés

Les déchets d'un ancien dépotoir de la municipalité de Rivière-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, cesseront bientôt de tomber dans le golfe Saint-Laurent.

Les travaux visant à nettoyer le site et les berges ont débuté après trois longues années de démarches de la municipalité auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Un contrat de 458 000 $ a été octroyé à un entrepreneur pour excaver cet ancien dépotoir qui s'est éventré au fil des tempêtes des dernières années. Les vagues grugent les côtes faites de sable et d'argile. Le littoral recule de plusieurs mètres par année dans ce secteur, un des plus vulnérables à l'érosion des berges au Québec.

La mairesse de la municipalité, Josée Brunet, a visité le chantier lors du début des travaux la semaine dernière, mais n'a plus accès au site depuis le 10 octobre, ce qu'elle dénonce. Elle souhaite s'assurer de la qualité des travaux et pouvoir informer adéquatement ses citoyens.

«Le ministère a toujours été au courant que je les suivrais à la loupe, comment le nettoyage allait être fait, pour ne pas venir causer une érosion giratoire ou fragiliser mon talus qui est dans le haut, a-t-elle indiqué. On me bloque l'accès au chantier pour voir comment les travaux seront faits. À la prochaine réunion, il faut que j'explique aux citoyens comment ça été fait et si on pense que ça été bien fait.»

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles n'a pas permis à TVA de filmer le chantier, mais s'est engagé à organiser une visite des lieux au cours des prochaines semaines.

En plus d'excaver les matières résiduelles, dont le volume est estimé à 5500 mètres cubes, le ministère réalisera des travaux de végétalisation et de remise en état du site.