Attention, le cannabis ne sera pas le bienvenu à la frontière américaine

Dès mercredi, les Canadiens pourront se procurer légalement du cannabis d'un océan à l'autre, mais ils devront se garder de tenter de quitter le pays avec de la marijuana, ont rappelé les douaniers américains.

«Bien que la marijuana médicale et récréative soit légale dans certains États américains et au Canada, la vente, la possession, la production et la distribution de marijuana [...] demeurent illégales en vertu de la loi fédérale américaine», a rappelé mardi le département américain des douanes et de la protection des frontières par communiqué.

Les voyageurs canadiens désirant entrer aux États-Unis devront donc s'assurer de ne pas avoir de cannabis en leur possession au moment de passer aux douanes. «Traverser la frontière ou se présenter à un point d'entrée en violation de la loi pourrait entraîner un refus d'admission, une saisie, des amendes et une arrestation», ont énuméré les autorités américaines.

Les États-Unis refusent généralement l'entrée dans leur pays aux personnes impliquées dans le commerce ou la production de drogue. Cependant, «un citoyen canadien travaillant dans l'industrie de la marijuana légale au Canada, qui se rend aux États-Unis pour une raison non reliée à l'industrie de la marijuana, sera généralement admissible aux États-Unis», ont soutenu les douaniers.

Un voyageur travaillant dans le milieu du cannabis qui chercherait à se rendre aux États-Unis en lien avec son travail pourrait se faire refuser l'accès, a-t-il été précisé.

Pas d'importation

De son côté, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aussi appelé les voyageurs à ne pas se pointer à la frontière en possession de cannabis au moment de rentrer à la maison, même si la substance sera légale au pays.

Il demeurera interdit d'entrer au Canada avec quelque quantité de cannabis que ce soit, même en provenant d'un pays ou d'un État ayant aussi légalisé la drogue récréative.

Seuls les voyageurs munis d'une exception délivrée par Santé Canada à des fins médicales, scientifiques ou industrielles pourront traverser la frontière avec du cannabis. Un document médical permettant d'obtenir du cannabis thérapeutique n'est pas une pièce justificative suffisante, a précisé l'ASFC.