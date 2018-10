Bientôt un nouveau film inspiré de Bob Dylan

Alors qu’il évoquait son travail avec le musicien Thom Yorke, qui a officié sur son film Suspiria, le réalisateur italien a annoncé qu’un producteur avait acquis les droits de l’album Blood On The Tracks de Bob Dylan, et l’avait approché. Le directeur de Call Me By Your Name aurait accepté le projet, à la condition que le scénariste Richard LaGravenese (Sur La Route de Madison) soit aussi de l’aventure.