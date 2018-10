Bills de Buffalo: absence prolongée pour Josh Allen?

Le quart-arrière des Bills de Buffalo Josh Allen ratera le match de dimanche contre les Colts d’Indianapolis et il pourrait manquer plusieurs semaines d’activités.

C’est ce qu’a indiqué mardi le compte Twitter du réseau ESPN.

Le pivot de 22 ans a quitté prématurément la rencontre du week-end dernier face aux Texans de Houston après avoir subi une entorse au coude droit. Avant son départ, il avait complété 10 de ses 17 passes pour des gains de 84 verges. Son remplaçant Nathan Peterman a commis deux interceptions, dont celle réalisée par Johnathan Joseph qui a inscrit un touché avec moins de deux minutes à écouler.

Cette saison, Allen a atteint la cible 75 fois en 139 occasions pour un total de 832 verges, deux majeurs et cinq interceptions. Il a ajouté 155 verges et trois touchés par la course.