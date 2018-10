Boucherie Bégin: la balle dans le camp du promoteur, dit Labeaume

Régis Labeaume n'a pas l'intention de faire pression sur le promoteur du projet sur le site de l'ex-boucherie Bégin, mais il insiste pour dire que la responsabilité de faire bouger les choses lui revient.

Le Journal publiait lundi un reportage sur les retards qui s'accumulent dans le projet de développement du 500, rue Saint-Jean. L'édifice, qui devait être démoli en mars dernier et qui doit être remplacé par un projet comprenant 10 appartements et un local commercial au rez-de-chaussée, est toujours debout et placardé.

Pour le maire de Québec, Régis Labeaume, le dossier «était réglé», mais il constate que les choses ne se passent pas aussi vite que prévu.

«La balle est dans le camp du promoteur», a-t-il laissé tomber lundi, mais il n'a pas l'intention de faire pression sur ce dernier. «Il y a des limites à inciter les promoteurs. Il faut qu’on tienne notre place. Ici, on a fait ce qu’il y avait à faire.»

Le maire croit que les objections que des citoyens ont manifestées concernant le projet ne sont pas représentatives de ce que pensent l'ensemble des résidents du quartier. «Je pense que ce n’est pas appuyé par la population en général.»

Il dit avoir bon espoir que la saga de l'ex-boucherie se termine bien. «Si j’étais pas confiant, je serais bien malheureux.»