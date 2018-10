Ça va super mal pour les films de superhéros de DC Comics

On s’y attendait, mais quand même: Warner Bros. aurait officiellement écarté de nouveaux projets de films de superhéros mettant en vedette Ben Affleck et Henry Cavill.

De plus, des projets de films pour Superman seraient mis sur la glace dans l’immédiat. Le studio planche actuellement à une nouvelle saga de films mettant en vedette Supergirl.

Warner Bros. serait également en démarchage actuellement pour trouver un nouvel acteur qui se glissera sous la cape de Batman.

Et The Flash, lui?

Et, pourtant, le studio va de l’avant avec ses films de superhéros actuels malgré l’insuccès critique de Justice League.

Bien qu’on s’attendait à ce que le tournage d’un film mettant en vedette The Flash débute en mars prochain, le projet sera finalement repoussé et devrait arriver sur les écrans en 2021.

Selon Variety , la faute revient à Harry Potter. Oui, oui.

En effet, Ezra Miller — qui inteprète The Flash — joue également un rôle dans la série de films Fantastic Beasts qui découlent de l’univers d’Harry Potter et la production du troisième film retarderait la planification actuelle pour The Flash. D’où le report.

Mais est-ce que les fans seront toujours au rendez-vous?