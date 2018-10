Cet homme est avocat de jour et paramédic de nuit

Urgences-santé est incapable de congédier un ambulancier qui travaille la nuit et qui occupe en même temps de jour d’importantes fonctions d’avocat et de vice-président Conformité dans une firme de services financiers.

« Manquements qui s’apparente[nt] à de la fraude », manque de loyauté, nombreux « retards et absences injustifiées », soupçons de fabrication de faux documents. Autant d’allégations qu’avait retenues la direction d’Urgences-santé contre le paramédic Marvin Zwikler pour justifier son congédiement en octobre 2015.

Mais un juge du Tribunal d’arbitrage a annulé à la fin septembre son licenciement, que contestait son syndicat.

M. Zwikler travaille comme ambulancier paramédical au centre opérationnel ouest d’Urgences-santé à Montréal toutes les deux semaines, les vendredi, samedi et dimanche de 18 à 6 h, en plus d’être disponible les fins de semaine durant lesquelles il n’est pas à l’horaire.

Il exerce en parallèle les fonctions d’avocat et de v.-p. Conformité pour le Québec chez Canaccord Genuity à temps plein du lundi au vendredi de 9 à 17 h 30.

Cela signifie qu’il doit se rendre à son poste d’ambulancier pour un quart de nuit le vendredi soir une demi-heure à peine après avoir fini sa journée de travail chez Canaccord Genuity, au terme d’une semaine de boulot à temps plein.

Nombreuses réclamations

À 26 reprises depuis 1990, M. Zwikler a fait des réclamations pour accident de travail auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, selon le jugement.

« Le plaignant aurait fait en sorte de ne pas être assigné en travail léger afin de se livrer soit à des études, soit à un deuxième emploi », estimait la partie patronale, citée dans le jugement.

« Vous avez fait de fausses représentations à votre médecin quant à votre état de santé et vos options d’assignations temporaires afin de vous prévaloir des indemnités prévues à la convention collective et la loi, alors que vous étiez à l’emploi d’un autre employeur à temps plein durant la même période », alléguait Urgences-santé dans une lettre envoyée à M. Zwikler pour l’informer de son congédiement en 2015.

Pour se défendre, M. Zwikler a enregistré plusieurs conversations sur les lieux de travail à l’insu de son employeur. Le juge Robert Côté a finalement décidé qu’il ne pouvait établir de motifs justifiant un congédiement. Il n’est pas clair que M. Zwikler a sciemment caché l’existence d’un deuxième emploi à Urgences-santé, selon lui.

Il n’a pas été possible non plus d’établir hors de tout doute si la signature d’un docteur a été imitée, comme le soupçonnait Urgences-santé.

Finalement, il n’a pu être établi que M. Zwikler a induit en erreur les médecins pour être exempté d’une assignation temporaire à des travaux plus légers pendant un congé de maladie.

« Même si la chose demeure possible, elle n’a pu être prouvée de façon prépondérante », a tranché le juge.

Trois Barreaux

M. Zwikler est membre des Barreaux du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York. Canaccord Genuity gère des actifs de 32 milliards $.

Au Québec, Canaccord Genuity a notamment été impliquée dans l’acquisition controversée de l’exploitant de PokerStars par la firme Amaya pour 4,9 G$ US.

L’Autorité des marchés financiers a porté des accusations contre plusieurs personnes pour délits d’initié dans ce dossier, mais l’affaire a déraillé au printemps pour un vice de procédure.

Son syndicat défend le double emploi

Les paramédics qui cumulent un double emploi sont nombreux et cette situation est tout à fait normale, selon le Syndicat du préhospitalier qui les représente.

« On n’est pas contre le double emploi. Plein de paramédics ont un double emploi », a indiqué à notre Bureau d’enquête l’ancien président du syndicat, Réjean Leclerc.

« À la pêche »

Selon lui, la loi ne permet pas à un employeur d’exiger que son employé travaille seulement pour lui. Tout au plus est-il nécessaire qu’il soit en mesure d’effectuer l’ouvrage requis pendant son quart de travail.

M. Leclerc s’est félicité du gain syndical que représentait le jugement sur Marvin Zwikler.

« L’employeur est allé un peu à la pêche [avec lui] », a-t-il commenté.

Se conformer

Un porte-parole d’Urgences-Santé, Stéphane Smith, a de son côté dit que l’organisme allait « respecter la position de l’arbitre ».

« On a défendu notre position que nous croyions légitime », a-t-il dit.

Ce dernier a refusé de commenter le cas d’un employé comme M. Zwikler qui amorce un quart de travail de nuit après avoir fini une journée dans un autre emploi.