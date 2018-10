Dans l’attente du résultat

C’était le retour au travail pour les joueurs de l’Impact mardi matin, après qu’ils eurent profité de trois jours de congé, qui ont fait du bien selon les joueurs rencontrés avant l’entraînement.

« C’était une pause nécessaire et maintenant il ne reste que deux matchs », a convenu Daniel Lovitz, qui en a profité pour souligner le 30e anniversaire de mariage de ses parents.

Il régnait un drôle de calme, un calme résigné peut-être, dans l’entourage de l’équipe.

Celle-ci n’est plus maîtresse de sa destinée depuis que D.C. United a pris deux points d’avance au sixième rang de l’Association Est de la MLS, samedi dernier.

Suivre le match

D.C. aura mercredi soir la chance d’augmenter son avance à cinq points en recevant le Toronto FC, un match qui sera suivi de près.

« On va suivre ça de très près, les choses sont maintenant très claires pour nous, a confirmé Daniel Lovitz. On sait que nos espoirs de faire les séries sont attachés à eux. »

Rémi Garde sait que la situation s’éclaircit et il aura toutes les données en mains jeudi matin.

Quant à Rudy Camacho, il a admis qu’il voudrait savoir le pointage.

« Je préférerais que D.C. perde, a reconnu l’arrière français, mais ils sont dans une bonne phase et ils arrivent à gagner leurs matchs en fin de rencontre. »

Jusqu’au bout

Une chose est sûre : si la saison de l’équipe ne tient plus qu’à un fil, pas question de baisser les bras.

« Tout est encore possible et je sais que mes joueurs sont déterminés à jouer jusqu’à la dernière minute », a insisté Rémi Garde.

Daniel Lovitz a toujours le feu dans les yeux et celui-ci ne l’a pas encore quitté. Il n’est donc pas question de commencer maintenant à analyser ce qui a pu nuire à l’équipe si celle-ci échoue dans sa tentative de se qualifier pour les séries.

« Tant que la saison ne sera pas terminée, je ne crois pas qu’on devrait parler des occasions que nous avons manquées au cours de la saison.

« Quand la saison sera terminée, nous en reparlerons et on analysera ce qui n’a pas fonctionné et on tentera de répéter ce qui a bien marché. »