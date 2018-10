Des chercheurs ont compté le nombre de joints dans les clips de rap

Mais Kristin Knutzen, chercheuse en santé publique à l’université Dartmouth aux États unis, et deux collègues ont voulu quantifier précisément le phénomène, en allant plus loin qu’un comptage: ils ont aussi regardé combien de marques apparaissaient dans les clips.

L’un des plus gros tubes de 2017, I'm The One, de DJ Khaled avec Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper et Lil Wayne, vu 1,1 milliard de fois sur YouTube, montre une danseuse expirant voluptueusement de la vapeur d’une cigarette électronique... suivie d’un gros plan sur un coffret de la marque.

Les rappeurs ont toujours fait figurer des produits dans leurs clips, que ce soit marques de chaussures, de vêtements, d’écouteurs ou d’alcools. Une pratique de facto tolérée par les autorités de régulation américaines, au nom de la liberté d’expression, même si ces placements, quand ils sont rémunérés, doivent en théorie s’accompagner d’une déclaration à l’internaute ou au régulateur.