Devonta Freeman opéré à l’aine et placé sur la liste des blessés

Les Falcons d’Atlanta ont essuyé un dur coup, puisque le porteur de ballon Devonta Freeman a été opéré à l’aine, mardi.

Le réseau NFL Network a rapporté l’information. Conséquemment, son nom sera placé sur la liste des blessés. Il ratera au moins huit semaines d’activités.

Freeman n’a pas pris part au duel des siens contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche, une semaine après avoir affronté les Steelers de Pittsburgh. Il a raté quatre matchs jusqu’ici cette saison, notamment en raison d’une contusion osseuse au pied.

En deux parties, l’Américain de 26 ans a effectué 14 courses pour des gains de 68 verges. Il a également capté cinq ballons pour 23 verges.

Les Falcons sont au quatrième rang de la section Sud de l’Association nationale en vertu d’un dossier de 2-4.

Absence prolongée pour Josh Allen?

Le quart-arrière des Bills de Buffalo Josh Allen ratera le match de dimanche contre les Colts d’Indianapolis et il pourrait manquer plusieurs semaines d’activités.

C’est ce qu’a indiqué mardi le compte Twitter du réseau ESPN.

Le pivot de 22 ans a quitté prématurément la rencontre du week-end dernier face aux Texans de Houston après avoir subi une entorse au coude droit.

Avant son départ, il avait complété 10 de ses 17 passes pour des gains de 84 verges.

Son remplaçant Nathan Peterman a commis deux interceptions, dont celle réalisée par Johnathan Joseph qui a inscrit un touché avec moins de deux minutes à écouler.

Cette saison, Allen a atteint la cible 75 fois en 139 occasions pour un total de 832 verges, deux majeurs et cinq interceptions. Il a ajouté 155 verges et trois touchés par la course.