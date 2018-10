Fini les articles ornés de la feuille de pot

La journée de mardi marquait la fin de la vente d’articles affichant la fameuse «feuille de pot», rendue illégale dans la loi encadrant le cannabis. Frustrés par les pertes engendrées, des commerçants entendent maintenant contester la loi avec un recours collectif.

Aussi improbable que cela puisse paraître, la légalisation du cannabis sonne le glas des tee-shirts, tuques, briquets et autres articles marqués de l’emblématique feuille verte.

C’est la loi québécoise qui prévoit cette disposition, permettant la vente de ces articles partout ailleurs au Canada. Fini donc les t-shirts de feuille de pot à Gatineau, à moins de traverser la rivière Outaouais pour les acheter à Ottawa.

Pour la direction de la chaîne Prohibition, qui opère 15 boutiques dans le grand Montréal et une à Québec, la décision du gouvernement est «tout simplement ridicule»

«Ça fait 30 ans qu’on fait de la business et qu’on vend des articles du genre sans problème. Le gouvernement n’avait rien contre ça, c’était tout à fait légal. Et là, la journée de la légalisation du cannabis, on vient nous dire que ça devient illégal? Ce n’est absolument pas logique», lance Brandon Lyng, gérant de territoire pour Prohibition.

Au total, 37 inspecteurs seront déployés par Québec pour s’assurer que les commerçants respectent la loi. Ce sont les mêmes qui gèrent actuellement le respect de la loi sur le tabac. «Les inspecteurs feront des inspections aléatoires et sur plaintes. Certains avertissements ont déjà été faits», indique Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

À la poubelle

Dans les différentes boutiques de Québec qui vendent les articles visés par la loi, on en était à tenter de liquider les stocks mardi. Chez Loulou, dans le Vieux-Québec, le gérant se préparait à vider les tablettes avant l’ouverture de mercredi, jour de légalisation du pot.

«On s’attendait à faire de l’argent avec la légalisation et au final, on va en perdre. Tout ce qui a une feuille de pot s’en va dans le bureau en arrière et c’est directement des pertes. Ça représente quelques centaines de dollars facilement», explique Yoann Bergeron.

Même chose chez Prohibition, qui liquidait à 40% ces articles depuis quelques semaines. «On n’a pas encore chiffré les dommages pour nos 16 magasins, mais ce sont des pertes importantes. Les gens pensaient qu’on ferait fortune avec ça, mais actuellement, on perd de l’argent», indique lui aussi Brandon Lyng.

Ce dernier déplore également le flou qui existe dans cette loi «tellement vague». «La feuille de cannabis, c’est clair que c’est interdit. Mais un poster de Snoop Dogg, qui est probablement le plus grand fumeur de pot au monde, est-ce que c’est aussi faire la promotion du cannabis? Le slogan 4/20? Nos avocats ne sont pas sûrs, il y a place à l’interprétation et c'est ce qu'on critique», précise M. Lyng.

Recours collectif

La maison-mère de Prohibition est maintenant à mettre sur pied un recours collectif pour renverser l’article interdisant la vente d’articles ornés de la feuille de cannabis.

Qualifiant de «jeu dangereux» la décision de Québec «de dire ce que tu peux ou pas porter», Brandon Lyng invite les commerçants à se serrer les coudes.

«Tout le monde qui œuvre dans l’industrie du cannabis est invité à se regrouper pour faire tomber l’article 50 de cette loi qui ne fait pas de sens», tonne le gérant de territoire de la chaîne, ajoutant s’attendre à des représailles de Québec. «On s’attend à être ciblé à cause du recours collectif. Je m’attends à voir un inspecteur à la porte du magasin mercredi matin. Mais on est prêt à jouer comme ça.»