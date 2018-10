Frêle et fort à la fois

Le corps et la voix sont loin d’être indissociables. On en a eu la preuve, lors du passage de la tournée Not Dead Yet de Phil Collins à Montréal, mardi soir. Même dans une forme physique défaillante, le chanteur a offert un tour de chant impeccable qui a soulevé le Centre Bell plein à craquer.

Que des hits

Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir un parcours jalonné d’autant de succès que Phil Collins. Il ne fallait donc pas être de fins connaisseurs de son répertoire pour reconnaître un à un les hits revisités sur scène, mardi. De In the Air Tonight à Another Day in Paradise, en passant par Follow You Follow Me, You Can’t Hurry Love et l’inévitable Sussudio, le chanteur a livré coup sur coup les plus grands titres de sa carrière.

Dynamique malgré tout

Même si Phil Collins a dû donner son concert assis, sa tournée Not Dead Yet n’a rien perdu de son attrait. Appuyé par des écrans géants où défilaient les projections vives et des musiciens franchement épatants le chanteur a offert une prestation étonnamment dynamique. À ce chapitre, on s’en voudrait de passer sous silence la présence du batteur Nicholas Collins, le fils de 17 ans du chanteur, qui a offert un interlude musical particulièrement enlevant en milieu de parcours.

« Mon pied est foutu »

Phil Collins aura fait patienter ses fans une bonne vingtaine de minutes avant d’arriver sur scène. Quand il est finalement apparu, c’est aidé d’une canne qu’il s’est dirigé vers une chaise en plein centre de la scène. « Je vais être assis pour la majorité du spectacle. J’ai eu une opération au dos et mon pied est foutu », a annoncé le chanteur de 67 ans. Dès qu’il a amorcé la soirée avec Against All Odds, la preuve était faite : le corps avait beau être affaibli, la voix, elle, n’avait en rien été altérée par les années.

Des fans conciliants

Si certains fans étaient déçus de voir leur idole confinée à une chaise, ils n’en ont rien laissé paraître : la soirée a été ponctuée de régulières et chaleureuses ovations debout.

Et l’ambiance n’a en rien souffert de la mobilité réduite du chanteur britannique. Le Centre Bell s’est, par exemple, levé d’un bond dès les premières notes de Who Said I Would, fortement appuyé de projections multicolores et jeux de lumière.

Le verdict

Avec un répertoire – et un talent – comme celui de Phil Collins, les artifices sont souvent secondaires. Cloué à un fauteuil pour la grande majorité de la soirée de mardi, le chanteur de 67 ans a tout de même offert un concert de haut calibre où la voix et les hits ont pris les commandes pour faire vivre une expérience totalement inoubliable à près de 17 000 fans.