19 idées déco ensorcelantes pour l'Halloween

Que ce soit pour offrir des friandises aux enfants déguisés ou pour accueillir vos amis pour une soirée costumée, l’Halloween est toujours une bonne occasion à célébrer.

Découvrez notre sélection de 19 articles de décoration et de cuisine trouvés en ligne sur Amazon. L’esprit de la fête la plus effrayante et amusante au calendrier règnera chez vous!

Décoration pour l'intérieur

1. Guirlandes de drapeaux à motifs à 11 $. Achetez en ligne.

2. 10 mini citrouilles à 16,90 $. Achetez en ligne.

3. 13 lanternes et boules d’origami en papier à suspendre à 17,99 $. Achetez en ligne.

4. Ensemble de 100 bestioles réalistes à cacher un peu partout dans la maison à 15,99 $. Achetez en ligne.

5. Ensemble de 100 ballons à 20,55 $. Achetez en ligne.

Décoration pour l'extérieur

6. Cordon lumineux de citrouilles à 28,82 $. Achetez en ligne.

7. Araignée géante et velue de 200 cm à 14,92 $. Achetez en ligne.

8. Projecteur extérieur pour décors d’Halloween à 14,99 $. Achetez en ligne.

9. 10 autocollants de silhouettes à 3,36 $ l’ensemble. Achetez en ligne.

10. Filet décoratif en chiffon résistant à 14,48 $. Achetez en ligne.

À table

11. Ensemble de 12 bougies sans flamme à 22,99 $. Achetez en ligne.

12. Centre de table orné de citrouilles étincelantes à 45,06 $. Achetez en ligne

13. Nappe de dentelle en toile d’araignée à 7,79 $. Achetez en ligne.

14. Chemin de table en toile ornée d’un nœud de jute à 48,71 $. Achetez en ligne

Pour la cuisine

15. 50 moules antiadhésifs à muffins à 8,64 $. Achetez en ligne.

16. Ustensiles pour découpe de citrouille à 17,99 $. Achetez en ligne.

17. Moule à gâteau en silicone à 4,39 $. Achetez en ligne.

18. 4 emporte-pièces à thématique d’Halloween à 23,15 $. Achetez en ligne.

19. 24 bâtonnets pour hors-d'œuvre à 2,59 $. Achetez en ligne.

Il y a fort à parier que vos enfants adorent cette fête! Avec les déguisements à prévoir, les friandises à acheter et le décor à changer, il y a beaucoup à faire. Pour alléger votre horaire chargé, évitez de vous rendre en magasin : toutes nos suggestions sont livrables à votre porte!