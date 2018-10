HUGO 2000: On en est qu’à l’épisode #2 et Mudie saccage déjà une loge de concert!

La semaine dernière, on lançait notre série «documentaire» où on accompagne Hugo Mudie alors qu’il critique les loges des salles de spectacle qu’il croise alors qu’il fait la promotion d’un projet solo plus pop.

Malgré un malaise avec Fanny Bloom et l’absence d’exemplaire vinyles de son nouvel album à son propre lancement, on s’en est sorti pas trop mal.

Ça, c’était jusqu’à ce qu’on reçoit le deuxième épisode de la série.

Sans trop vendre de punchs, disons tout simplement que Mudie en vient à saccager une loge lors d’un concert à Toronto.

On attend l’appel des avocats de la salle d’un moment à l’autre.

En attendant, bon visionnement!

TL;DR

Hugo 2000 est une série web hebdomadaire de six épisodes et ça commence maintenant. Revenez-nous ici la semaine prochaine pour la suite... et d’autres malaises, bien sûr.

Épisodes précédents

Épisode 1

