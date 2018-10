Jonathan Roy partage une photo de lui les fesses à l'air pour la bonne cause

Jonathan Roy en a surpris plus d'un ce mardi en partageant une photo de lui dans son plus simple appareil, mis à part un chapeau.

L'ancien hockeyeur devenu chanteur a décidé de se mettre à nu pour la bonne cause. Ce dernier participe au Twerking Challenge, une initiative lancée par Alanis Désilets et LP d'Occupation double Bali afin d'amasser des fonds pour le cancer du sein. Le Twerking Challege est un programme sportif élaboré par LP qui se concentre sur les muscles fessiers et les quadriceps. Pour chaque programme vendu, il propose de donner 1$ pour la recherche.

Si on se fie à sa dernière photo Instagram, Jonathan Roy semble prêt à vouloir relever le défi!

«Ça y est! J’ai été mis au défi par mes amis LP et Alanis de participer au #TwerkingChallenge pour supporter la cause du cancer du sein. Rendez vous sur mes stories pour plus d’infos et aidez nous a amassé des fonds pour le cancer du sein.»

Celui qui vit la #VanLife en a profilé au passage pour inviter Olivier Dion et Joey Scarpellino à «twerker pour le cancer». Il reste à voir si ces derniers vont accepter le défi!