Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard: Un couple (presque) parfait

À l’occasion d’un «bed-in» dans leur propre chambre, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard ont accueilli médias et amis à leur maison de Boucherville, mardi soir, pour le lancement de leur livre «Même nous on se tombe sur les nerfs... parfois».

Recueil de confidences, d’anecdotes et de conseils pour le couple, l’idée du livre est venue de la demande du public qui assiste aux conférences des deux amoureux, qu’ils donnent un peu partout à travers la province depuis le printemps dernier. «Tout le monde trouvait Louis-Philippe tellement fin. Il l’est, c’est vrai, mais pas toujours», a raconté Josée Boudreault en rigolant.

«On s’est dit qu’on allait écrire un livre sur le couple, mais on ne voulait pas faire semblant d’être parfait, a renchéri son amoureux des quinze dernières années. On a donc décidé d’écrire la vérité, et comme tous les couples qui s’aiment, on se tombe aussi sur les nerfs. On voulait dédramatiser le couple pour montrer qu’on est tous pareils.»

Pour eux, le couple repose sur trois piliers sur lesquels les deux doivent s’entendre: l’argent, l’éducation des enfants et le sexe. «Il faut aller dans le même sens et avoir le même avis sur ces trois choses, a indiqué Louis-Philippe Rivard. On dit même dans le livre qu’on fait l’amour une fois et demie par semaine.»

La force de l’amitié

Mais le vrai succès d’un couple est de ne pas essayer d’être complètement parfait. «Josée m’a déjà raconté que, lorsqu’elle allait à l’école, 85 % était la note parfaite pour elle. Ça voulait dire qu’elle avait travaillé assez pour avoir une bonne note, mais qu’elle n’avait pas complètement perdu son temps et qu’elle avait pu sortir s’amuser. On en a tiré l’idée que si un couple s’entend à 85 %, c’est parfait. Et on s’arrange pour rire des 15 % restants. Des fois, on travaille trop pour atteindre un idéal, et c’est souvent une perte de temps.»

Loin d’être un livre sérieux, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard donne toutefois des conseils judicieux et plein de bons sens, qui pourront même servir aux célibataires. «Pour nous, le secret de la réussite, c’est qu’on était amis avant d’être en couple, a expliqué Louis-Philippe Rivard. L’amour, c’est fort, mais dans l’épreuve qu’on a vécue avec l’AVC de Josée, l’amitié a été un aspect important, car je serais toujours présent pour ma meilleure amie. Quand il m’arrive quelque chose, je n’ai pas envie de parler avec un de mes chums, j’ai juste hâte de le raconter à Josée.»

«Et comme j’ai moins de mots maintenant, il peut jaser tant qu’il veut!», a renchéri celle-ci en riant.