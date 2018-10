Kim Kardashian vit un malaise alors qu’elle doit expliquer à un chef d’État ce qu’elle fait dans la vie

Après avoir rencontré Donald Trump la semaine dernière, Kanye West poursuit sa lancée avec la rencontre d'un autre chef d’État controversé.

Ye et sa tendre épouse Kim Kardashian se sont entretenus avec Yoweri Museveni, le président ougandais lundi, et le tout a donné lieu à plusieurs malaises.

D'abord, vous vous demandez peut-être pourquoi le couple était-il là?

Pour remettre au président une paire de souliers et proposer de transformer une partie du pays en quelque chose qui ressemble au parc Jurassic. (Ne vous inquiétez pas, nous non plus on ne comprend pas trop ce qui se passe avec Kanye West.)

Pour ceux qui l’ignorent, Jurassic Park est un roman de science-fiction écrit par le regretté Michael Crichton et publié en 1990.

Il raconte l’histoire d’un groupe de scientifiques qui clonent des dinosaures à partir de matériel génétique conservé dans de la sève.

Les dinosaures sont alors placés sur une île du Costa Rica dans le but d’ouvrir un parc d’attractions.

Évidemment, la catastrophe frappe et les employés du parc perdent rapidement le contrôle.

Le tout se veut une mise en garde contre la manipulation génétique.

Trois ans plus tard, le récit a été adapté au cinéma par nul autre que Steven Spielberg. Jurassic Park est par la suite devenu une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma.

Vous croyez peut-être que c’est inutile d’expliquer ce qu’est le parc Jurassic, car tout le monde devrait savoir ce que c’est, mais c’est faux.

Le président ougandais ne le savait pas et Kanye West a dû lui expliquer.

(Malaise numéro 1)

Kim Kardashian a aussi dû expliquer quelque chose d'autres à Museveni.

L’homme politique de 72 a demandé à la femme ce qu’elle faisait dans la vie, visiblement pas au courant de qui se trouvait devant lui (mais comment lui en vouloir?)

Elle lui a répondu poliment qu’elle participait à une télé-réalité avec ses soeurs et qu’elle avait d’ailleurs hâte de les retrouver pour faire d’autres épisodes.

(Malaise numéro 2)

Museveni a été critiqué à plusieurs reprises de violer les droits humains et de frôler la dictature.