La Bordée: échanges et discussions

Intitulées Enjeux en scène, ces soirées aborderont la cohabitation linguistique, la diversité sexuelle et de genre et la réalité autochtone.

Ce nouveau projet de médiation culturelle combinera des lectures publiques et des discussions avec des artistes provenant du milieu littéraire et théâtral. Le théâtre La Bordée s’est associé, pour ces soirées, à des organismes spécialisés dans les enjeux qui seront abordés.

« Les gens pourront profiter de ces moments pour ouvrir leurs horizons et poser des questions sur des problématiques particulières qui ne sont pas nécessairement au centre de leurs préoccupations et dont ils entendent parler dans les médias. Il est important d’ouvrir nos espaces et nos activités afin que tout le monde du quartier Saint-Roch sente que La Bordée, c’est aussi pour eux et que ce n’est pas réservé à certaines personnes », a indiqué Michel Nadeau.