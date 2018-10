La chanson que je ne voudrai jamais réécrire

Je ne veux pas réécrire la chanson «Je sais» interprétée par Jean Gabin.

Je me garderais une petite gêne de vouloir écrire de telles paroles de sagesse à mon âge: «Vers 25 ans je savais tout: l’amour, les roses, la vie, les sous». Contrairement à monsieur Gabin, je ne sais pas tout et je n’écrirai pas ici une chanson sur ce que je sais, mais une chronique sur ce que je connais. L’exercice me permettra non seulement de me présenter à vous, mais de me présenter à moi-même. Qui peut se vanter de se connaître à 22 ans? Pas moi.

Je connais l’univers des comptables, mon père en est un vrai, agréé même, sur qui je peux toujours compter surtout quand les fins de mois sont difficiles.

Je connais ce qu’est une crise d’anxiété, comment le cœur et l’âme peuvent se crisper, se contracter si fort que rien ne peut y pénétrer, pas même la raison.

Je connais mon alphabet.

Je connais l’importance d’être féministe. Je reconnais avec gratitude ce qui m’a été transmis par ma grand-mère, ma mère, mes tantes et toutes les Simone du monde entier. De Beauvoir, Monet-Chartrand, Weil...

Je connais la façon d’exprimer mes émotions sans avoir recours aux émoticônes.

Je connais la joie immense d’être marraine d’un jeune Gustave de trois ans qui connait tous les dinosaures et surtout ne connait pas encore les blessures qu’il aura à panser, couché sur le divan d’un psychanalyste une fois rendu adulte.

Je connais la recette de sucre à la crème de ma grand-mère, par contre un ingrédient manquera toujours à l’appel lorsque je la prépare: elle.

Cependant, je ne connais pas la haine, celle qui détruit. Je ne connais pas la réalité des itinérants qui dorment dehors l’hiver. Je ne connais pas la solitude, je ne connais pas personnellement le Dalaï-Lama, même si je le voudrais bien. Je ne connais pas de meilleurs moments que ceux où je vis pleinement.

Gabin avait raison: plus on avance en âge, plus on comprend qu’on ne sait rien. Une chose est certaine, je sais que je voudrai toujours ne pas savoir. Ça voudra dire que ma vie n’est pas encore terminée.