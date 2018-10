« D’où vient l’expression “habillé comme la chienne à Jacques” ? » demande Michel R. La version la plus répandue de l’origine de cette expression se rapporte à un certain Jacques Aubert, habitant du Bas-du-Fleuve, au 19e siècle, dont la chienne, malade, avait perdu tous ses poils. Pour la protéger du froid, Jacques Aubert la vêtait de vieux chandails. D’où l’expression « habillé (ou attifé*) comme la chienne à Jacques ». Selon le Trésor de la langue française du Québec – et comme précisé dans une chronique précédente –, l’expression pourrait venir d’une déformation du mot ancien « jaque », manteau de protection dont on habillait les lévriers pour la chasse au sanglier (un chien, une chienne à jaque). L’animal aurait eu l’air grotesque dans cet habillement, d’où l’expression « habillé comme une chienne à jaque », et, par déformation, « comme la chienne à Jacques ». La première explication est évidemment plus proche de nous.

*On ne peut pas dire « être mal attifé » puisque le verbe attifer veut déjà dire « habillé d’une manière ridicule ».