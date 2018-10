Voici tout ce qu’il faut savoir sur le pot vendu à la SDQC

Les amateurs de cannabis auront l’embarras du choix à la Société du cannabis du Québec (SQDC), dont les boutiques doivent ouvrir mercredi.

Voici un bref résumé des espèces, substances et produits disponibles en vente libre dans ces succursales.

Les produits du cannabis seront issus de trois espèces différentes: Sativa, Indica et Hybride.

ESPÈCES

Sativa

L’espèce Sativa est la variété de marijuana qui semble être le plus fréquemment consommée selon plusieurs sources spécialisées sur le web.

La plante Sativa devient assez grande, atteignant parfois 15 pieds, 4,5m.

Cette espèce a des effets revigorants, et donnerait de l’énergie, dit-on. Elle stimulerait la créativité.

La Sativa est reconnue pour son rapport élevé entre le THC et le CBN, les deux principaux ingrédients actifs du cannabis.

Cette souche est moins susceptible d'être utilisée à des fins médicales que l’Indica.

Indica

L’espèce Indica forme des plants de cannabis plus résistants que ceux de la Sativa, mais elle n’atteint pas la même hauteur. Elle atteint environ 4 à 5 pieds, de 1 à 2m.

Puisqu’il est plus petit, ce plant se cultive plus aisément à la maison. Les cocotes de cette espèce sont plus collantes que celle des plants de Sativa. L’Indica est souvent choisi pour sa résine, et utilisée pour faire du hachisch.

Le cannabis Indica donne des effets qui s’apparentent à un sédatif et aurait des vertus relaxantes, moins stimulantes que la Sativa.

L’Indica contiendrait également de forts taux de cannabinol. Il permettrait de lutter contre l’insomnie, la douleur, induirait la relaxation musculaire, réduirait l’anxiété, les maux de tête et la migraine.

Hybride

De nombreuses années de mélange et d'hybridation ont créé un vaste spectre parmi les variétés primaires.

Les hybrides peuvent varier considérablement, mais ils possèdent généralement certaines des bonnes qualités des Sativas et des Indicas.

Ces espèces se déclinent en plusieurs variétés qui possèdent chacun des effets, des arômes et des taux de THC et CBD différents.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Tétrahydrocannabinol

Le THC tétrahydrocannabinol et le CBD cannabinol (CBD) sont différents et ne procurent pas les mêmes effets.

Le THC est la substance qui est responsable des effets psychoactifs, d’euphorie. Cette substance stimule également l’appétit, réduirait la nausée chez certains patients malades, indique le site de CanniMed, un fabricant canadien.

Le THC aiderait aussi à lutter contre l’insomnie, l’inflammation et la douleur.

Cannabinol

L’autre substance active que les consommateurs pourront retrouver dans le cannabis vendu à la SQDC est le CBD, le cannabinol.

Cette substance ne provoque pas d’effet psychoactif (euphorie) et elle est prometteuse pour soigner ou soulager les symptômes de plusieurs maladies.

Le cannabinol permettrait de mieux tolérer les effets de paranoïa, et l’anxiété parfois provoqués par le THC.

PRODUITS

Les produits disponibles à la SQDC le sont sous forme de fleur séchée, de cannabis moulu, préroulés, huile, atomiseur oral et pilule.

Toutefois, aucun produit comestible ne sera offert, comme le prescrit la loi, tant provinciale que fédérale.

Pour permettre aux consommateurs de mieux s’y retrouver, «des icônes d'intensité, d'arômes et de type de produits sont facilement repérables en succursale ou en ligne et les conseillers sont formés pour guider les consommateurs pour faire des choix éclairés et responsables», peut-on lire dans le communiqué émis par la SQDC.

Le produit le moins cher disponible en succursales sera de six dollars, taxes incluses.