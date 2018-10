Lady Gaga annonce qu'elle est fiancée

Lady Gaga vole sur un nuage depuis le succès de son film A Star Is Born et les bonnes nouvelles continuent de défiler : la chanteuse a annoncé qu’elle s’était fiancée!

La chanteuse populaire a officialisé sa relation avec Christian Carino, l'agent de Harry Styles et Justin Bieber, lors de sa prestation au Superbowl en 2017.

Depuis, le couple file le parfait bonheur. À un tel point qu’il a décidé de passer aux choses suivantes. Lady Gaga a confié que Carino lui avait fait la grande demande lors d’une soirée caritative à Hollywood.

Selon plusieurs sources, Carino et Gaga seraient fiancés depuis l’été 2017, mais auraient attendu avant de planifier leur mariage en raison des soucis de santé de la chanteuse. Lady Gaga souffre de fibromyalgie depuis quelques années. Elle a documenté les conséquences de sa maladie sur sa carrière dans son documentaire Five Foot Two, diffusé sur Netflix..

Lady Gaga a partagé sa vie pendant 5 ans avec l’acteur Taylor Kinney. La paire s’est séparée amicalement en 2016.